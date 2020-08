Fairness, Gerechtigkeit, Transparenz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HinterlandAm längsten dauerte der Kreisfußballtag am 31. Juli in der Dautphetaler Hinterlandhalle für die Mitglieder des neuen Kreissportgerichts, das nach Ende der Versammlung noch seine konstituierende Sitzung abhalten musste. Mit Thomas Biek und Thomas Michel stehen zwei neue Männer an der Spitze des Rechtsorgans des Fußballkreises Biedenkopf, in dem es noch zwei weitere neue Gesichter gibt. Aber auch weiterhin eines, dass Kicker, die über die Stränge geschlagen haben, seit 44 Jahren kennen.

"Der Kreisfußballausschuss wird sich an vielen Stellen am heutigen Abend neu positionieren", hatte sich vor anderthalb Wochen Diether Achenbach nach seiner Wahl zum neuen Biedenkopfer Kreisfußballwart an die Delegierten der Hinterländer Vereine gewandt und kündigte damit den größten personellen Umbruch seit Jahrzehnten an: "Es wird neue Gesichter geben. Einige übernehmen Funktionen, mit deren Tätigkeiten und Inhalten sie in der Vergangenheit wenig bis gar nichts zu tun hatten. Hier werbe ich jetzt schon um einen fairen und geduldigen Umgang. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen".

Auf keines der in der Hinterlandhalle zu wählenden Gremien traf dies in dem Maße zu, wie auf das Kreisportgericht, in dessen Reihen ein Generationenwechsel vollzogen wurde. Achenbach aber präsentierte seine Liste an Kandidaten mit hörbarem Stolz und offenbar in vollster Überzeugung, dass diese ihre verantwortungsvolle Aufgabe in den nächsten vier Jahren meistern werden. Allen voran den als Nachfolger von Erhard Fuchs als Vorsitzender auserkorenen Thomas Biek. "Er ist aufgrund seiner beruflichen Biografie eine ideale Besetzung für diese Funktion. Als Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei sind ihm juristische Vorgänge bestens vertraut", warb der neue Hinterländer Fußballboss um Vertrauen für den 54-Jährigen.

Fotos Diether Achenbach (Zweiter von links) und die Mitglieder des neuen Kreissportgerichts: (von links) Florian Kamm (Einzelrichter Jugend), Holger Walter (Einzelrichter B-Liga), Thomas Biek (Vorsitzender), Thomas Michel (Stellvertretender Vorsitzender), Lothar Steidl (Einzelrichter A-Liga), Sabrina Neubauer (Beisitzerin) und Erhard Fuchs (Beisitzer). Foto: Jens Schmidt 2

Thomas Biek ist ein Dautphetaler in bestem Sinne. Der gebürtige Wolfgrubener wohnt mit seiner Familie seit Jahren in Dautphe, seine sportliche Heimat aber ist der SV Silberg. "Diether lag mir seit langer Zeit in den Ohren, ich sei doch der Richtige für den Posten. Aber ich habe natürlich auch beruflich viel zu tun", erklärt Biek, weshalb er etwas zögerte, Achenbach seine feste Zusage zu geben. Er ist seit 22 Jahren als selbstständiger Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Familienrecht, aber auch im Strafrecht tätig und betreibt zusammen mit Olaf Plum eine Kanzlei in Bad Laasphe. Doch Biek ist auch ehrenamtlich vielfältig engagiert. Am vergangenen Sonntag beispielsweise konnte man ihn im Dautpher Freibad erwischen - beim Thekendienst am Kiosk. "Hier ist gerade die Hölle los. Wir mussten mal einspringen, unsere Frauen haben ja völlig am Rad gedreht", entgegnet der zweifache Vater bei der telefonischen Kontaktaufnahme, fast übertönt vom Klamauk der nach Eis und Limo lechzenden Kinder. Thomas Biek arbeitet nicht nur im Förderverein Freibad Dautphe mit, er zählt auch zu den Gründungsmitgliedern des Jugendfördervereins (JFV) Hinterland, der die Jugendarbeit der Fußballvereine FV Breidenbach, FV Wallau, FV Wiesenbach, SpVgg Eisenhausen und SV Silberg bündelt. Sein Sohn Elias ist mittlerweile dem Juniorenalter entwachsen und kickt für die SG Silberg/Eisenhausen in der Kreisoberliga..

Dass Thomas Biek als neuer Chef des Kreissportgerichts angetreten ist, hat auch damit zu tun, dass er auf Unterstützung eines starken Teams bauen darf. Und er betont nachdrücklich: "Das Kreissportgericht in dieser personellen Zusammensetzung hätte es ohne Diether Achenbach nicht gegeben. Er hatte diesbezüglich ganz konkrete Vorstellungen und hat mit großem persönlichem Engagement um die Leute gebuhlt".

Fündig geworden auf der Suche nach geeigneten neuen Kandidaten ist Achenbach vor allem in Reihen der Ordnungshüter. Bieks Stellvertreter Thomas Michel ist wie der Kreisfußballwart Mitglied des FV Wiesenbach und Kripobeamter in Marburg. Polizeibeamte sind auch Florian Kamm vom FSV Buchenau, der sich als Einzelrichter der Jugend-Sportgerichtsbarkeit annehmen soll, und auch Sabrina Neubauer. Die Kickerlegende des SV Kickers Erdhausen schnuppert zunächst als Beisitzerin in ihren neuen Aufgabenbereich hinein.

Den personellen Umbruch im Kreisportgericht nennt Thomas Biek einen "abrupten Generationenwechsel. Ich hätte mir auch eine Übergangsperiode vorstellen können, während der Thomas Michel und ich Erhard Fuchs und Armin Müller an der Spitze abgelöst hätten. Ich habe mir deshalb auch ausdrücklich gewünscht, dass Erhard uns weiterhin mit seinem Erfahrungsschatz zur Verfügung steht, wie das richtige Strafmaß zu finden ist. Wir müssen ja auch erst die ganzen Abläufe kennenlernen, das fängt schon bei der spezifischen EDV an". Entsprechend Bieks Wunsch kam es nicht wirklich überraschend, dass sich der 76-jährige Hartenröder, der seit 1976 im Kreisrechtsausschuss/ Kreissportgericht tätig ist und diesem seit 1996 vorsaß, auf dem Kreisfußballtag als Beisitzer auf Achenbachs Vorschlagsliste wiederfand. Fuchs und Armin Müller (SSV Lixfeld) wurden zudem als die beiden Biedenkopfer Mitglieder des Regionalsportgerichts bestätigt.

Und auch zwei weitere altbewährte Kräfte sind weiter im Boot der Hinterländer Fußballrichter. Und zwar an entscheidender Stelle. "Machen wir uns nichts vor: An den beiden Einzelrichtern bleibt die Hauptarbeit hängen", weiß auch Thomas Biek und ist dankbar, dass diese Funktionen weiterhin Lothar Steidl (SpVgg Wacker Frohnhausen) für die Kreisliga A, und Holger Walter (SV Rot-Weiß Hartenrod) für die Kreisliga B Biedenkopf ausfüllen werden.

Was in ihrem Ehrenamtsjob auf sie zukommen kann, hat das neue Führungsduo als Gäste der ein oder anderen Sportgerichtsverhandlung hautnah erlebt. "Wir wollen anständig mit den Leuten umgehen", formuliert der Vorsitzende als Leitsatz, "unsere Verhandlungsführung und Rechtsprechung soll von Fairness, Gerechtigkeit und Transparenz geprägt sein. Aber wir sind bei allem natürlich an die Paragrafen der Strafordnung gebunden", weiß Rechtsanwalt Biek allzu gut.