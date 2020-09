Freya Bergen sorgt für Entscheidung

B-Junioren-Kreispokalsieger mit der JSG Angelburg (hinten, v. l.): Evelyn Krekel, Marie Blieder, Leni Heimann, Busra Ucar, Tamara Seitz, Trainer Meik Schiburr sowie (vorne, v. l.) Eda Aksöz, Lisa Schneider, Lina Studer, Camile Berker, Julia Schmidt, Madeleine Reinberger, Freya Bergen, Esranur Ucar, Luise Reuter und liegend Torfrau Merve Berker. Foto: Madeleine Reinberger

Gönnern (omh/red). Die Fußball-B-Juniorinnen der JSG Gansbachtal/Hörlen, haben den Biedenkopfer Kreispokal 2019/2020 gewonnen. Am Sonntag schlug die Spielgemeinschaft, in der aktuellen Saison als JSG Angelburg unterwegs, in ihrem letzten Spiel unter dem alten Namen den FSV Friedensdorf mit 4:3 (2:2). Damit revanchierten sich die Angelburgerinnen für die Finalniederlage im Vorjahr.

Eine stattliche Zuschauerkulisse bekam beste Werbung für den Mädchenfußball geboten. Schon in den ersten Minuten gingen die Angelburgerinnen mit 2:0 in Führung. Zunächst durch eine Einzelaktion von Leni Heimann (1.), dann das 2:0 durch Evelyn Krekel (3.) per Kopf nach einer Hereingabe von Esra Ucar.

Nach 0:2 gleicht der FSV aus

"In der Folge haben wir unsere Positionen nicht mehr gehalten", kritisierte Meik Schiburr von der JSG. Friedensdorf nutzte die Räume clever und schaffte durch zwei Tore von Tessa Wagner (35. und 38.) bis zur Pause den verdienten Ausgleich. Friedensdorf nahm sich für die zweite Hälfte einiges vor. Aber auch die Gastgeberinnen legten wieder stark los und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Die später zur Spielerin des Spiels gekürte Freya Bergen (47. und 52.) ließ FSV-Torfrau Catja Reddig bei zwei Toren zur 4:2-Führung keine Chance. Beide Mannschaften hatten später noch zahlreiche Torchancen verpasst. In dieser Phase bewahrte Angelburgs Torfrau Merve Berker mit einigen starken Paraden ihre Mannschaft vor dem erneuten Anschlusstreffer. In der Schlussminute bekam Friedensdorf vom gut leitenden Schiedsrichter Tim Gottmann (SSV Endbach/Günterod) noch einen Foulelfmeter zugesprochen, den wieder Tessa Wagner zum 4:3 verwandelte. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel danach erst gar nicht mehr an.

JSG Angelburg: Merve Berker; Freya Bergen, Evelyn Krekel, Marie Blieder, Leni Heimann, Esranur Ucar, Madeleine Reinberger. (Lina Studer, Lisa Schneider, Eda Aksöz).

FSV Friedensdorf: Catja Reddig; Virginia Schiller, Ellen Bong, Svea Freischmann, Freya Burk, Tessa Wagner, Leonie Kamm (Lea Kunze, Jana Damm, Sarah Klare, Aleyna Varlibas).