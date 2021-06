FSV Buchenau empfängt Kicker der SG Lahnfels

Jetzt teilen:

BUCHENAU - Der FSV Buchenau schaltet früh vom Trainings- in den Testspielmodus. Am kommenden Samstag messen sich auf dem Sportplatz an der Wellerspitze die zweite (14 Uhr) und die erste Mannschaft der Lahnlustler mit den Teams der von der Gruppen- in die Kreisoberliga zurückgegangenen SG Lahnfels. Auch das weitere Vorbereitungsprogramm hat der A-Ligist schon bis zum Rundenstart durchgeplant. Am Sonntag, 3. Juli, stehen um 13 und 15 Uhr Auswärtsspiele beim Marburger A-Liga-Vertreter TSV Caldern an. Am Sonntag, 10. Juli, geht es zu Hause gegen eine gemischte Mannschaft des Gruppenligisten VfB Wetter. Am Samstag, 17. Juli, wird es dann ernst: Ab 15 Uhr ringen Gastgeber Buchenau und Kreisoberliga-Krösus Gladenbacher SC um den Einzug ins Kreispokalendspiel der Saison 2020/2021, das für Samstag, 24. Juli, angesetzt ist. Am Mittwoch 21. Juli, 19 Uhr, ist auf heimischem Rasen ein weiterer Härtetest gegen Kreisoberligist FSV Cappel eingeplant. Es folgt von Freitag bis Sonntag ein Trainingslager an der Wellerspitze, in dessen Rahmen sich Erste und Reserve am Samstag (24. Juli) mit Mannschaften der SG Niederweimar/Haddamshausen messen. Noch nicht festgezurrt ist ein zweites Trainingslager-Match am Schlusstag.

Die A-Liga-Truppe ist bis zum Saisonstart noch weitere dreimal im Einsatz: am Mittwoch, 28. Juli, 19 Uhr, zu Hause gegen den Frankenberger A-Ligisten SG Nordkreis, am Samstag, 1. August, 15 Uhr, beim TSV Bottendorf aus derselben Liga und zum Abschluss am Samstag, 8. August, 15 Uhr, daheim gegen den Marburger A-Liga-Favoriten FSG Südkreis. Die Reserve misst sich noch mit dem B-Liga-Krösus FSV Sterzhausen (Samstag, 31. Juli, 14 Uhr) und der FSG Südkreis II (Samstag, 8. August, 13 Uhr).