FSV fordert von Kickers Revanche für Pokal-K.o.

Hinterland (omh). Die Fußballerinnen des FSV Friedensdorf haben nach dem verpassten Einzug ins Kreispokal-Endspiel vor wenigen Wochen mit dem SV Erdhausen ein Hühnchen zu rupfen. Dafür kehren die Teams am Samstag in der Gruppenliga an den "Tatort" in Weidenhausen zurück. Können die Kickers den FSV ein weiteres Mal auf Diät setzen? Verbandsligist SG Angelburg hat am Wochenende spielfrei.

In der Gruppenliga kommt es bereits am 2. Spieltag zum Kräftemessen der beiden Hinterlandvertreter. Und die standen sich sogar vor erst drei Wochen schon einmal gegenüber. Und der noch zur Saison 2019/20 zählende packenden Pokal-Halbfinal-Krimi ging mit 3:2 an den SV Erdhausen, womit der FSV Friedensdorf erstmals seit einem Jahrzehnt das Endspiel verpasste. Doch dies, wie auch die 1:4-Heimniederlage gegen Roßdorf soll abgehakt werden. Die Erdhäuserinnen haben die Endspielniederlage gegen Angelburg offensichtlich gut weggesteckt. Gegen den 1. FSC Marburg holte die Crew von Coach Stefan Helfrich einen 4:1-Heimsieg.

Die SG Angelburg II hat zum Start der Kreisoberliga eine saftige 1:5-Klatsche gegen Bicken II erlitten. Am Samstag um 17 Uhr wartet im Lahn-Dill-Kreis Gastgeber SSV Sechshelden auf die Verbandsliga-Reserve.

In der B-Liga Region wartet auf den SSV Endbach/Günterod das nächste Hinterländer Nachbarschaftsduell. Nach der 0:2-Auftaktniederlage in Buchenau trifft der SSV am Samstag um 17 Uhr in Günterod auf den FSV Friedensdorf II. Der ist mit einem 4:1 daheim gegen Gambach in die Saison gestartet. Der FSV Buchenau gastiert zur gleichen Zeit beim SC Münchholzhausen/Dutenhofen II.