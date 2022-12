2 min

Fußball-A-Liga: Auf das Spitzenduo warten harte Plätze

Tabellenführer Angelburg ist in Mornshausen/D. gefordert. Obacht! Gastgeber Dautphetal ist im Aufwind., Der Rangzweite Türk Gücü weiß ohnedies, was in Wommelshausen auf ihn...

Von Oliver Siegel