Fußball-A-Liga: Eigentor katapultiert VfL auf Rang eins

Türk Gücü Breidenbach kam in der Fußball-Kreisliga A nicht über ein 1:1 hinaus, ein Verfolgerduell wurde abgesagt. Das spülte Weidenhausen nach einem 1:0 an den Platz an der Sonne.

Von Oliver Siegel und Christian Pomoja