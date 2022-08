Fußball-A-Liga: Endbach/Günterod stoppt Buchenauer Höhenflug

Da sieht Buchenaus Julian Schmidt nicht ganz so glücklich aus: Nils Ellenfeld tunnelt den FSV-Tormann zur 1:0-Führung des SSV Endbach/Günterod. Foto: Jens Schmidt

HINTERLAND - In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat der SSV Endbach/Günterod am Mittwoch einen 2:1-Coup bei Spitzenreiter FSV Buchenau gefeiert und sich mit dem zweiten Sieg selbst in Position gebracht. Neuer Tabellenzweiter ist der FC Türk Gücü Breidenbach, der Ex-Kreisoberligist Wommelshausen/Dernbach bezwang. Hörlen/Lixfeld siegt auch bei seinem zweiten Hartenrod-Gastspiel der Saison.

FC Türk Gücü Breidenbach - SG Wommelshausen/Dernbach 3:1 (1:0): Die Teams beharkten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Die Gäste machten nichts aus ihren wenigen Torchancen und Türk Gücü hatte mit dem Pausenpfiff einen Foulelfmeter vorzuweisen. Der aber saß! Burak Aksoy hatte getroffen (45+1.). Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte legte Raynell Völk für die Platzherren das 2:0 nach (49.). Später schwächten sich die Breidenbacher aber mit einer Roten Karte gegen Metehan Emül (61.). Wommelshausen/Dernbach gelang es aber nicht, die personelle Überzahl für sich nutzen. Mehr als ein Freistoßtor von Dominik Pfeiffer (62.) sprang für die Kombinierten nicht heraus. Türk Gücü versuchte sich im Kontern und hatte damit in der 88. Minute Erfolg, als Abdu Tasiran zum 3:1 einlochte. - Res. 3:1: Nazim Dogan (2), Sedat Varlibas - Luca Pompigna.

SV Hartenrod - SG Hörlen/Lixfeld 1:3 (0:2): Es bleibt dabei. Hartenrod ist für die SG Hörlen/Lixfeld immer eine Reise wert. Denn am "Bismarck" hat die Spielgemeinschaft bisher noch nie Punkte liegen lassen. Die SG startete schwungvoll ins Spiel und führte nach sechs Minuten durch Justus Born. Hörlen/Lixfeld war klar besser und Christian Pfeiffer erhöhte auf 0:2 (35.). In der zweiten Hälfte versuchte Hartenrod den Druck zu erhöhen. Yannik Beging nährte mit seinem Anschlusstreffer (75.) auch Hoffnungen auf den Ausgleich. Aber ein Gästekonter in der 88. Minute, den wieder Born mit dem 1:3 abschloss, stellte klar, dass an der Hörlen-Lixfelder Serie nicht zu rütteln ist. Zumindest vorerst. - Res. 1:1: Jannik Jung - Jannick Müller.

VfL Biedenkopf II - SV Eckelshausen 3:2 (1:1): Spannend, kampfbetont, aber fair ging es zu im Stadtderby. Die Lokalrivalen schenkten sich nichts und so ging es hin und her. Nach elf Minuten schoss Hassan Kurt den VfL in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Tim Pladt den SVE ins Spiel zurück (43.). In der zweiten Halbzeit ging abermals Biedenkopf in Front. Jan Cegledi hatte getroffen (55.). Eckelshausen schaffte in der 90. Minute durch einen Foulelfmeter von Sebastian Schäfer den Ausgleich. Doch die Entscheidung führte der Biedenkopfer Luca Kaiser mit dem VfL-Siegtreffer herbei (90+4.).

FSV Buchenau - SSV Endbach/Günterod 1:2 (0:1): Endbach/Günterod war an der "Wellerspitze" spielerisch die stärkere Mannschaft. Viele Torchancen erspielte sich der SSV aber nicht. Buchenaus größte Chance war in der achten Minute ein Kopfball von Timo Bernhardt an die Latte. In der 38. Minute brachte schließlich Nils Ellenfeld die Gäste in Führung. In den zweiten 45 Minuten drängte Buchenau auf den Ausgleich und den erzielte auch Lukas Prior, der damit eine schöne Einzelleistung krönte (63.). Den Gästen die Zähne zu ziehen, vermochte der FSV aber dann doch nicht. In der 90+1. Minute bewies schließlich Endbach/Günterods Jonathan Heuser Köpfchen und bugsierte damit nach einem Freistoß den Ball verdientermaßen zum 1:2 ins Tor. - Res. 0:3: Maximilian Serth (2), Nico Krenn.