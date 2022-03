4 min

Fußball-A-Liga: Gipfeltreffen zum Rückrundenstart

In Altenvers empfängt Primus SG Versbachtal den Zweiten FC Angelburg. Zieht der Verfolger vorbei oder baut der Gastgeber seinen Vorsprung am Platz an der Sonne aus?

Von Oliver Siegel und Christian Pomoja