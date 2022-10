6 min

Fußball-A-Liga: Vier Teams schnüren Sechserpacks

Da war mächtig was los auf den Hinterländer-A-Liga-Sportplätzen: 51 Tore fielen am Sonntag, an dem sich Weidenhausen durch ein 3:1 beim FV Breidenbach II die Spitze zurückholte.

Von Oliver Siegel