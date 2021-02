Fußball-A-Ligist TGSV Holzhausen setzt auf Jurij Gros

Jetzt teilen:

HOLZHAUSEN - (nn). Wohl dem, der in Zeiten der Ungewissheit als Verein die Stabilität wahrt. Beim Fußball-A-Ligisten TGSV Holzhausen, der im Fall einer Saisonfortsetzung als Verfolger von Primus FC Waldems noch auf den Sprung in die Kreisoberliga hoffen darf, scheint das der Fall zu sein. Die Verantwortlichen um Patrick Gottlieb haben sich bereits für die kommende Runde präpariert. So bleibe Spielertrainer Jurij Gros auch 2021/22 für die erste Mannschaft verantwortlich, bestätigt Gottlieb (43), der sich seinerseits mit Stefan Schmidt die sportliche Leitung teilt, außerdem die zweite TGSV-Garnitur trainiert. Steffen Herbst (36), Mitglied im siebenköpfigen Spielausschuss, komplettiert als Co-Trainer des A-Liga-Teams den Stab, der in dieser Besetzung komplett weitermacht. „Wir sind mit Jurij sehr zufrieden. Er hat sich etabliert, ist mit Herz und Seele dabei, hat sogar schon 20 Bälle gespendet“, empfindet Gottlieb den ehemaligen Regionalliga- und Oberligaspieler als Glücksgriff für den Verein. Daneben bleibe auch der Kader ohne Ausnahme zusammen.