Fußball: Die "Nacht von Sevilla" fasziniert nach wie vor

Zugegeben: Der Autor dieses Textes ist besonders angefixt von der "Nacht von Sevilla", da er selbst in jungen Jahren das Jahrhundertspiel live im Stadion miterleben durfte. Noch heute erinnere ich mich an Sonnenblumenkerne knabbernde Spanier, die als neutrale Zuschauer zunächst zu Deutschland, dann nach Schumachers Foul zu Frankreich hielten. Noch heute erinnere ich mich an die Hitze, die aufgeheizten Betonstufen, an denen man sich die Beine verbrannte. Und an den Morgen vor dem Spiel, wo wir an der Kasse, ohne anzustehen, für drei Jungs für 18 Mark das Ticket kauften. Für das WM-Halbfinale, das zur Nacht von Sevilla wurde. (rd)