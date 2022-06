6 min

Fußball: Es winkt die beste Saison der Vereinsgeschichte

Die SG Silberg/Eisenhausen peilt in der Aufstiegsrunde der Fußball-Kreisoberliga die Vizemeisterschaft an. In der Abstiegsrunde will Gladenbach letzte Zweifel beseitigen.

Von Jens Kauer, Michael Paulus und Kim Görge