Fußball-Funktionär Wolf: "Ich warte auf den großen Knall"

Jörg Wolf stammt aus Cölbe, lebt aber mit seiner Frau mittlerweile in Reiskirchen. Der Polizist in Ruhestand ist seit 1999 Fußball-Funktionär in den verschiedensten Positionen, so zum Beispiel einst Klassenleiter beim Fußballausschuss Marburg oder auch stellvertretender Fußballwart für Marburg. Seit 2009 ist er Regionalbeauftragter für Gießen/Marburg und betreut bis heute die beiden Spielklassen Verbands- und Gruppenliga sowie seit Kurzem auch den HessenpokalIn seiner Freizeit verreist der 64-Jährige gerne oder kümmert sich um seine beiden Enkelkinder. (tig/tis)