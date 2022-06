Fußball-Gruppenliga: Braunfels macht Klassenerhalt perfekt

Das 1:0 für den VfL Biedenkopf: Dennis Rakowski (hinten) zieht gegen Kemal Celik vom FC Ederbergland II ab und trifft zur Führung des Tabellenführers. Foto: Jens Kaliske

WETZLAR - Nach dem 1:0 (0:0)-Sieg am Mittwochabend im Derby gegen die SG Waldsolms ist dem FSV Braunfels der Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga nicht mehr zu nehmen. Aufsteiger VfL Biedenkopf lässt beim 3:0 beim FC Ederbergland II nichts anbrennen. Der VfB Wetter verlor bei der SpVgg. Leusel mit 2:3 (2:0).

FSV Braunfels - SG Waldsolms 1:0 (0:0): Stolz und glücklich war FSV-Trainer Florian Betz nach dem Happy End für die Schlossstädter. Aber er hatte auch ein Lob für den unterlegenen Gegner parat: "Respekt an Waldsolms. Sie haben uns alles abverlangt und nicht umsonst so eine Rückrunde gespielt."

Die erste größere Chance gehörte Gästespieler Maximilian Klapsch (23.), der den Ball aus halbrechts, nach Ballverlust des FSV, an den Pfosten knallte. Auf der Gegenseite setzte Donges (24.) das Spielgerät aus 18 Metern knapp drüber. Braunfels zeigte ein kämpferisches Spiel, aber auch die SGW kam zu einigen Torszenen. In den Schlussminuten der ersten Hälfte war es erneut Klapsch (38.), der sich zentral durchsetzte, aber am guten Fabian Engelhard im Kasten der Gastgeber scheiterte. Pedram Afrooghi verzog nach Hackenvorlage von Donges knapp links (44.).

Betz und Co. atmen auf

und planen Neuanfang

Nachdem zunächst Waldsolms zu Beginn der zweiten Hälfte mehr vom Spiel hatte, kam nach etwas mehr als einer Stunde, nach Pass aus der Zentrale, Arslan (63.) zur ersten dickeren Möglichkeit, schoss aber am langen Pfosten vorbei.

Eine Viertelstunde vor Schluss wurde Afrooghi (75.) dann von Zörb im Strafraum von den Beinen geholt. Donges (76.) trat an und löste mit seinem Treffer großen Jubel beim FSV aus.

Kurz vor Ende hatten die Gäste noch eine Drangphase, die aber nichts mehr einbrachte. Ein sehr gerührter FSV-Coach Florian Betz sagte nach dem Spiel: "Die Erleichterung ist groß. Es war kein schöner Sieg. Aber jetzt können wir in der neuen Saison neu anfangen."

Braunfels: Engelhard - Makkonen, Brück, Magera, Donges, Duarte Marin, Arslan (90. Zhegrova), Besun, Troncone, Afrooghi, Kacar (90.+2 Schäfer).

Waldsolms: Zörb - Klapsch, Erik Diehl, Patrick Diehl (67. Sahin), Wojtowicz, Desch, Lukas Busch, Beimborn (63. Fecke), Reinl, Hommel, Felix Busch

Schiedsrichter: Müller (Burg) - Zuschauer: 180 - Tore: 1:0 Donges (76., Foulelfmeter).

FC Ederbergland II - VfL Biedenkopf 0:3 (0:1): Aufsteiger Biedenkopf machte routiniert das Spiel im ersten Durchgang. Ernes Hidic (5.) traf den Pfosten. Nur wenige Minuten später war dann erneut Hidic (8.) am Zug. Diesmal bugsierte er das Spielgerät knapp rechts vorbei. Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe die Gäste in Führung gingen. Diesmal war Hidic der Vorlagengeber. Dennis Rakowski (40.) zog in den Strafraum und setzte das Leder aus spitzem Winkel an den Innenpfosten, von wo es dann im Tor einschlug. In der Nachspielzeit von Durchgang eins kam dann auch der FCE zu einer Chance. Nach Unstimmigkeiten in der VfL-Hintermannschaft versuchte es David Immel (45.+2), doch Dominik Geiss im Gästegehäuse parierte glänzend.

Kurz nach der Pause scheiterte der FCE erneut an Geiss. (46.) Die Biedenköpfer Antwort war dann umso erfolgreicher. Nach einer Vorlage von Rakowski erzielte Jannik Lehnert (47.) das 2:0. In der Schlussphase mussten die Gastgeber dann den Torwart wechseln. Volker Brunner ersetzte Lukas Hollenstein. Nach einer Ecke war wieder Rakowski (88.) zur Stelle und machte den Sack zu.

Ederbergland II: Hollenstein - Mohr, Müller, Celik, Gamarca Wickert, Paul, Immel, Guntermann, Wolf, Atakan.

Biedenkopf: Geiss - Zaun, Yildirim, Hidic, Krellig, Rakowski, Kovacevic, Runzheimer, Lehnert, Herrmann, Taskiran.

Schiedsrichter: Heineck (Marburg) - Zuschauer: 180 - Tore: 0:1 Rakowski (40.), 0:2 Lehnert (47.), 0:3 Rakowski (88.).

SpVgg. Leusel - VfB Wetter 3:2 (0:2): "Das war ein Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Hälften", resümierte Spvgg.-Sprecher Marco Küster nach dem Abpfiff. Die Gastgeber wurden nach zwei Minuten eiskalt erwischt, Hendrik Vaupel netzte aus rund 20 Metern zur VfB-Führung. Die Gäste präsentierten sich auch in der Folge dominant und kamen binnen der Auftaktviertelstunde noch zu zwei weiteren hochkarätigen Möglichkeiten. Leusels erste Chance, in der 26. Minute und durch Marius Eifert, vereitelte Wetters Keeper Paul-Ruven Diehl. Nur 240 Sekunden später legte Noah Drescher - nach starker Vorarbeit von Carlos Arsenio Sabino - aus VfB-Sicht nach. "Wir waren mit dem 0:2 zur Pause noch gut bedient", sagte Küster. Nach dem Kabinengang jedoch drehte sich der Wind und Leusel spielte wie ausgewechselt: aggressiver, schneller, zwingender. Bei den Gästen schienen die Kräfte im Gegenzug sukzessive zu schwinden. Fabian Erb aus fünf Metern besorgte bereits in der 50. Minute den Anschlusstreffer. Der Ausgleich fiel in der 72. Minute durch einen Kopfball von Eifert. Das Spiel endgültig drehte abermals Erb, der elf Minuten vor dem Abpfiff ebenfalls per Kopf zum 3:2 zulangte.

Leusel: Kropf - Boss, Lutz, Eifert, Celiksoy, Ruppel, Luckhard, Ullsperger, Erb, Schlese, J. Lerch.

Wetter: Diehl - Nehls, Vaupel, Drescher, Gehrmann, Dempt, Bettelhäuser, Busch, Weißkopf, Arsenio Sabino, Braun.

Schiedsrichter: Herbert (Hünfeld) - Zuschauer: 60 - Tore: 0:1 Vaupel (2.), 0:2 Drescher (30.), 1:2 Erb (50.), 2:2 Eifert (72.), 3:2 Erb (79.).