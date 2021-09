Fußball-Gruppenliga: Der 7. Spieltag im Überblick

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der FC Burgsolms ist in der Fußball-Gruppenliga weiterhin voll in der Erfolgsspur. Beim MTV Gießen reichte der Elf von Trainer Peter Nagel eine solide Leistung, um das Spielfeld mit 2:0 als Sieger zu verlassen. Im Kellerduell landete die SG Waldsolms mit einem 3:0-Erfolg über den TSV Lang-Göns den erhofften Befreiungsschlag. Der VfL Biedenkopf stellte dank eines 6:0-Kantersieges über die FSG Wettenberg den Anschluss an die Spitzengruppe endgültig her, während der TSV Bicken nach der Niederlage beim FC Ederberland II, der Mannschaft der Stunde, weiterhin im Tabellenkeller festhängt.

VfL Biedenkopf - FSG Wettenberg 6:0 (1:0): "Es hat wirklich Spaß gemacht, unserer Mannschaft zuzuschauen. Wir haben toll kombiniert und uns viele Chancen erarbeitet, auch schon in der ersten Halbzeit", fand VfL-Sprecher Karsten Plitt nach dem halben Toredutzend seines Teams nur wenig Anlass zu Kritik und hob die guten Einzelleistungen von Torben Zaun, Maxi Muth und des dreifachen Torschützen Cihan Bicen noch gesondert hervor. Schon zu Beginn lag die Führung der Gastgeber mehrfach in der Luft, doch Dennis Rakowski scheiterte zunächst an FSG-Keeper Kevin Hess, ehe Muth knapp am langen Eck vorbeizielte. Beide VfL-Akteure hatten auch im weiteren Verlauf von Halbzeit eins noch tolle Möglichkeiten, ehe Rakowski erst mit dem Halbzeitpfiff den Bann brach und zum 1:0 einschoss. Rund eine Stunde lang konnten die Wettenberger die Partie noch ergebnismäßig offenhalten. Dann sorgte der eingewechselte Bicen mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten für das 3:0 und damit für die Entscheidung (62., 71.). Dadurch erlahmte im Anschluss die Gegenwehr der Gäste, während der VfL noch Lust auf weitere Tore hatte. Der starke Muth mit einem tollen Schlenzer (78.), Bicen zum Dritten (80.) und Höflein in der Schlussminute sorgten hinten raus für den überdeutlichen Erfolg, der aufgrund der Spielanteile und Chancen in Ordnung ging.

SG Eschenburg - FSV Schröck 2:2 (1:2): "In Summe sind wir mit dem Ergebnis zufrieden, wir haben ein 0:2 aufgeholt. Beide Teams können mit einem Punkt zufrieden sein", fasste Eschenburgs Trainer Sebastian Dietrich zusammen. Das Spiel ging spektakulär los. Nikla Peter (1.) nutzte eine frühe Unachtsamkeit in der Eschenburger Hintermannschaft und traf nach zehn Sekunden zum 0:1. In der Folge standen die Eschenburger zu weit weg von ihren Gegnern. So auch nach einer knappen halben Stunde. Torschütze Peter wurde im Strafraum zu Fall gebracht und der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Alban Ademi (26.) trat an und verwandelte den Elfmeter sicher. Anschließend wurden die Dietrich-Schützlinge wach. Tim Klingelhöfer legte für Marian Orzechowski (30.) vor, der den Ball zum 1:2 in den Winkel setzte. Nach der Pause dauerte es dann nicht mehr lange, ehe erneut Orzechowski (53.) nach Ablage von Lukas Gläser den Ball zum Ausgleich ins kurze Eck schob. Anschließend bekamen die Zuschauer einige Torchancen auf beiden Seiten zu sehen. Unter anderem konnte Daniel Wagner einen Schuss von Klingelhöfer parieren. In der Schlussminute gab es dann noch mal einen Aufreger. Der FSV Schröck forderte vehement einen Elfmeter, den der Schiedsrichter aber nicht gab. Die SGE setzte ihrerseits zum Konter an und vergab so die letzte Möglichkeit.

MTV Gießen - FC Burgsolms 0:2 (0:0): Ohne zu brillieren hat der FC Burgsolms die Tabellenführung untermauert und einen verdienten Sieg beim MTV Gießen eingefahren. "Wir haben defensiv eigentlich gut gestanden, offensiv ging aber nur wenig. Am Ende war Burgsolms abgezockter. So geht der Sieg auch in Ordnung", berichtete MTV-Sprecher Wolfgang Auradniczek nach der ersten Heimniederlage der Saison. In der ersten Hälfte war der Delle-Elf das Fehlen ihres Offensivduos deutlich anzumerken, denn die Gastgeber konnten sich keine einzige Torchance in den ersten 45 Minuten erspielen. Burgsolms hatte durch einen Kopfball (10.) und einen Schuss von Florian Brumm (23.) sowie einen Versuch von Daniel Vier (30.) drei Abschlüsse zu bieten, konnten den Treffer aber vor dem Wechsel noch nicht erzielen. Gerade, als der MTV nach der Pause besser im Spiel war und durch Tobias Winter (Außennetz) in der 54. Minute eine gute Chance zur Führung hatte, schlug die Nagel-Elf praktisch im Gegenzug zu. Aus dem Gewühl heraus traf Daniel Vier, dem wie in der Vorwoche das wichtige 1:0 gelang (56.). Bis in die Schlussphase hinein gab es dann nur wenige Chancen zu sehen, weil der FCB defensiv äußerst kompakt stand und der MTV Mühe hatte, zu Möglichkeiten zu kommen. Erst dem A-Jugendlichen Barnabas Faminu (80.) bot sich eine gute Ausgleichschance, wenig später auch Tobias Winter (83.). Doch Burgsolms überstand die Drangphase der Hausherren und entschied die Partie dann kurz vor Schluss. Dabei nutzte der eingewechselte Cyril Brückel einen Bock in der MTV-Defensive, sorgte für das 2:0 (86.) und damit für den Ausbau der Tabellenführung.

SG Waldsolms - TSV Lang-Göns 3:0 (0:0): Im Duell zweier zuvor punktgleicher Teams ging der Sieg an die Gelb-Blauen aus Waldsolms, gleich drei Treffer binnen vier Minuten sorgten spät für überklare Verhältnisse. "Alles in allem würde ich sagen, dass wir uns den Sieg verdient haben, das Ergebnis entspricht aber nicht den Kräfteverhältnissen. Es war eine enge Partie, in der der gewinnt, der das erste Tor schießt", fasste SG-Sprecher Lars Zontek zusammen.

Nach Warnats Einwechslung kommt Waldsolms in Fahrt

Dessen Team startete stark und hätte in der ersten Viertelstunde schon in Führung liegen müssen. Doch bereits nach drei Minuten schoss Maximilian Klapsch völlig freistehend TSV-Keeper Marlon Weiß an, dann klatschte ein Schuss des Stürmers an die Querlatte. Auch den Abpraller konnte Marcel Bördner nicht im Tor unterbringen. Danach waren auch die Langgönser im Spiel angekommen, doch eine gute Gelegenheit von Cemil Kurt (17.) fand nicht den Weg ins Gehäuse. Ansonsten war beiden Teams die Bedeutung des Spiels anzumerken, keiner wollte den ersten, vielleicht spielentscheidenden Fehler machen. So blieb die Begegnung bis weit in die zweite Hälfte hinein chancenarm. Entscheidende Bedeutung hatte dann die Hereinnahme von Mathias Warnat: Der Joker fand kurz nach seiner Einwechslung mit einem Pass in die Tiefe den vor zwei Jahren noch in der C-Liga eingesetzten Bördner, der noch den Keeper umkurvte und zum erlösenden 1:0 (73.) traf. Nur 60 Sekunden später bediente erneut Warnat seinen Mitspieler Klapsch, der wiederum Bördner fand, der bei seinem Startelfdebüt ohne Mühe zum 2:0 einschoss. Und weil bei Waldsolms auf einmal alles funktionierte, hielt Klapsch seinen Fuß in einen komplett verunglückten Schuss von Niclas Parma - 3:0 (76.). Damit war die Partie entschieden. In der Schlussphase passierte dann nur noch wenig.

FC Ederbergland II - TSV Bicken 2:1 (1:0): Beide Teams versuchten es zunächst mit langen Bällen, die auf beiden Seiten nicht ihre Abnehmer fanden. Mit zunehmender Spieldauer wirkte der Gast siegeswilliger und versuchte sich immer mehr mit strukturiertem Spielaufbau. Ein erstes Aufschrecken gab es nach 20 Minuten, als der TSV jubelte, das Tor allerdings wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. In der Defensive hingegen standen die Mannen aus dem Dillkreis sicher. Nachdem der Aufbau der Ederbergländer lange Zeit nur Stückwerk geblieben war, setzte ein Konter drei Minuten vor der Pause ein Zeichen. Marius Guntermann ging mit dem Leder auf und davon und traf mit einem fast verstolperten Schuss zum 1:0. Auch der zweite Durchgang war von hoher Intensität geprägt, wobei die Szenen in den Strafräumen zunahmen. Sowohl der Ausgleich als auch die endgültige Entscheidung waren möglich. Zweiteres gelang den Gastgebern in der ersten Minute der Nachspielzeit durch den zuvor eingewechselten Sidi Bakayoko, der mit dem Ball von der Mittellinie aus lossprintete und sich die Chance nicht entgehen ließ. Die Freude über sein erstes Gruppenligator war entsprechend groß. Sekunden vor dem Abpfiff sorgte Maik Diede zumindest für den Bickener Ehrentreffer.

Spvgg. Leusel - RSV Büblingshausen 1:0 (0:0). Die Platzherren legten schwungvoll los, schienen in den ersten Minuten Büblingshausen regelrecht überrennen zu wollen, agierten dabei teilweise aber zu überhastet. So konnte der RSV, der phasenweise mit fünf Mann auf einer Linie verteidigte, die Partie nach einigen Minuten etwas offener gestalten, ohne freilich selbst torgefährlich zu werden. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte wurde Leusel zwingender. Die beiden größten Chancen hatte unmittelbar vor der Halbzeit Marius Eifert. Nach der Pause spielten dann nur noch die Oberhessen und gingen nach einer guten Stunde in Führung, als Leon Woltert einen abgeprallten Ball aus 25 Metern unhaltbar in den Winkel jagte. Woltert war - gemeinsam mit David Steinbrecher auf der Sechserposition - ohnehin einer der besten Leuseler. In der Schlussphase hätten die Brunet-Schützlinge das Ergebnis noch in die Höhe schrauben können, vergaben aber reihenweise beste Gelegenheiten. So scheiterte Matthias Lutz sogar noch mit einem Handelfmeter an Sven Mainusch (82.). In der Entstehung hatte RSV-ler Andreas Potapov die Gelb-Rote Karte gesehen. Für die Alsfelder war es der dritte Sieg in Serie, während die Gäste um Coach Marcel Cholibois nun schon seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis warten.