Fußball-Gruppenliga: Ein Punkt noch und der Traum ist wahr

Zeigt der VfL Biedenkopf am Mittwoch und/oder am Samstag ähnliche Entschlossenheit wie in den letzten 18 Spielen, steigt die ultimative Aufstiegssause nicht im Auestadion.

Von Rainer Maaß