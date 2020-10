4 min

Fußball-Gruppenliga: FSV Schröck auf Platz eins

Der FSV Schröck hat in der Fußball-Gruppenliga durch ein 4:1 in Heuchelheim Platz eins übernommen. Der FC Burgsolms (0:0 in Lang-Göns) und der RSV Büblingshausen (1:1 in Wettenberg) spielen unentschieden.