Fußball-Gruppenliga: VfB Wetter reist zum Verfolgerduell

SG Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen - FSV Schröck 3:3 (1:2): Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte Schröck nach 14 Minuten den ersten Treffer, Amon Uslu war nach Schmitt-Hereingabe per Kopf zur Stelle. Die Kesselbacher Dreier-SG kämpfte sich ins Spiel zurück und glich ebenfalls durch einen Kopfballtreffer von Sven Herzberger (25.) zum 1:1 aus. Das letzte Wort in einer munteren ersten Hälfte hatte der FSV, diesmal war Marcel Seip nach einem weiteren Schmitt-Standard zur Stelle - 2:1 (32.). Die ersatzgeschwächten Gastgeber kämpften sich zurück und kamen durch Leon Weiss erst zum Ausgleich (60., 18-Meter-Schuss) und drehten die Partie durch Weiss 180 Sekunden später mit einem Freistoß aus 30 Metern. Die SG ließ in der Schlussphase lange nichts zu, ehe in der 88. Minute eine Freistoß-Hereingabe zunächst abgewehrt wurde, dann aber erneut scharf vor das Tor gebracht wurde, wo Bahtiyar Yildiran die Kugel zum 3:3 unter die Latte köpfte.

Kesselbach/O./A.: Dühring - Bastian Krug, Herzberger, Wiegel, Feldbusch, Frank (60. Nicklas), Lukas Krug, Weiss, Müller, Pfeiffer, Krasniqi.

Schröck: Müller - Canavese, Justin Herbel, Seip (82. Lutz), Yildiran, Völk, Uslu, Hiromoto, Schäfer (69. Löwer), Kouame (73. Jeremy Herbel), Schmitt.

Schiedsrichter: Eick (Eifa) - Zuschauer: 80 - Tore: 0:1 Uslu (14.), 1:1 Herzberger (25.), 1:2 Seip (32.), 2:2 Weiss (60.), 3:2 Weiss (63.), 3:3 Yildiran (88.). (mcs)