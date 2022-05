Fußball-Gruppenliga: Wetter verpasst Ausgleich und verliert

Nachdenkliche Miene bei Steffen Schäfer, dem Trainer des VfB Wetter. Archivfoto: Martin Weis

WETTENBERG-WISSMAR - Die FSG Wettenberg hat sich im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach zuvor sieben Spielen ohne Dreier besiegte das Team von Trainer Bastian Panz am Freitagabend den VfB Wetter mit 4:1 (2:1). Mit nun 27 Punkten verbesserten sich die Gastgeber auf den viertletzten Tabellenplatz.

"Es war insgesamt eine richtig gute Partie mit dem besseren Ende für uns. Wir waren heute wirklich extrem effizient und haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Wir haben Wetter nie richtig ins Spiel kommen lassen, wenngleich sie bei Standards immer brandgefährlich waren", berichtete ein zufriedener FSG-Sprecher Christian Wagner.

Die Richtung des Abends gaben die Platzherren in Wißmar direkt in Minute eins vor, als Luis Graulich den Ball über VfB-Keeper Philipp Kirchhain lupfte und Pascal Valentin die Kugel zum 1:0 über die Linie drückte. In einer rassigen Anfangsphase mit vielen Abschlüssen erwies sich die FSG nach 16 Minuten erneut als effektiv, nach Hovestadt-Assist schoss Yasin Kara zum 2:0 ein. Danach tat sich dann nicht viel, durch einen Geniestreich kam der VfB aber zurück. Nach 33 Minuten schickte Niko Gehrmann nämlich einen 25-Meter-Freistoß in den Winkel.

Nach der Pause arbeitete Wetter dann am Ausgleich und hatte durch Matthias Weißkopf (58.) binnen Sekunden zwei dicke Chancen, doch beide Male parierte Wettenbergs Torhüter Mykhalo Bilenkky hervorragend. Die VfB-Doppelchance war aber wohl der Weckruf für die Panz-Elf, die das Spiel wieder in den Griff bekam, sich Chancen erarbeitete und die Partie dann per Doppelschlag entschied. Nach tollem Solo von Berkan Genc sorgte Luis Graulich für das 3:1 (75.) und legte nach feinem Steckpass von Valentin nur zwei Minuten später das 4:1 nach. Damit war die Entscheidung gefallen, in der Schlussphase schaukelten die Hausherren den Vorsprung souverän über die Zeit.

Wettenberg: Bilenkyy - Lorz, Walpert, Blumrich, Henrich, Vitus Graulich, Mühlhaus, Luis Graulich, Hovestadt, Kara, Valentin.

Wetter: Kirchhain - Borawski, Brunet, Nehls, Vaupel, Drescher, Busch, Bettelhäuser, Dempt, Gehrmann, Weißkopf.

Schiedsrichter: Stark (Breidenstein) - Zuschauer: 90 - Tore: 1:0 Valentin (1.), 2:0 Kara (16.), 2:1 Gehrmann (33.), 3:1, 4:1 Luis Graulich (75., 77.).