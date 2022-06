Fußball: HFV-Präsident Stefan Reuß tritt zurück

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Die Nachricht flatterte am Donnerstag um 14.35 Uhr via Pressemitteilung herein: Nach rund 22 Jahren Amtszeit im Vorstand und über 30 Jahren ehrenamtlicher Arbeit für den Hessischen Fußball-Verband (HFV) legt Stefan Reuß sein Amt als Präsident zum Ende der Saison 2021/22 nieder.

Die Pressemitteilung des HFV geht wie folgt weiter: "Wie bekannt, hat Reuß mit Beginn des neuen Jahres eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Im Vorfeld des letztjährigen Verbandstages hatte er im Vorstand transparent gemacht, dass er nicht einschätzen kann, in welchem zeitlichen Umfang und mit welcher Intensität ihn dies binden wird und ob ausreichend Zeit verbleibt, Familie, Beruf und Ehrenamt im Hessischen Fußball-Verband und alle damit verbundenen Verpflichtungen zu vereinbaren."

Berufliche Gründe als Erklärung für Rücktritt

Dann wird der frühere Landrat des Werra-Meißner-Kreises, der seit Anfang dieses Jahres als geschäftsführender Präsident des Sparkassen- und Giroverbands Hessen-Thüringen arbeitet, zitiert: "Nunmehr muss ich mir selbst eingestehen, dass ich, bei aller Freude am Amt des Präsidenten der hessischen Fußball-Familie, dem Amt nicht mehr ausreichend gerecht werden kann. Die zeitlichen Belastungen sind so hoch, dass es mir nicht mehr möglich ist, mit der gleichen Intensität und notwendigen Umsicht den Verband zu führen, wie dies erwartet werden darf und wie ich es selbst als Anspruch an mich habe." Der HFV sprach am Donnerstag von einer Reihe von Reformen, die beim Verbandstag 2021 auf den Weg gebracht wurden.

Dazu stehen eine Europameisterschaft 2024 in Deutschland und fünf Spiele am Standort Frankfurt an. "Dies alles erfordert volle Kraft und Konzentration," so Reuß. "Nach rund 22 Jahren Mitarbeit im engsten Führungskreis des Hessischen Fußball-Verbandes ist mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen. Neben Ehrenpräsident Rolf Hocke und Verbandsjugendwart Carsten Well bin ich das dienstälteste Präsidiumsmitglied. Ich blicke auf eine spannende und zugleich herausfordernde Zeit zurück, alle drei Funktionen im Präsidium, als Verbandspressewart, als Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen und als Präsident haben mir Spaß gemacht, was es im Ehrenamt auch tun sollte, selbst wenn es mal weniger schöne Momente gegeben hat."

Das verbliebene Präsidium und der HFV-Aufsichtsrat stehen nun vor der Frage, wer die Reuß-Nachfolge antritt. Im Januar hatte sich der scheidende Verbandschef mit Schatzmeister Ralf Viktora und der Frauenausschuss-Vorsitzenden Silke Sinning überworfen. Der Grund: Viktora und Sinning, inzwischen Vizepräsidentin beim DFB, hatten sich vor der Wahl des DFB-Präsidenten auf die Seite von Bernd Neuendorfs Gegenkandidaten Peter Peters geschlagen und sich damit gegen das Votum ihres Landesverbandes entschieden. "Ich gehe davon aus, dass Vizepräsident Torsten Becker die Nachfolge antritt. Das ist aus meiner Sicht das Einzige, was Sinn macht", sagt der Wiesbadener Kreisfußballwart Dieter Elsenbast. Möglich, dass das Präsidium vor der Vorstandssitzung am 24. Juni bereits eine Nachfolgeregelung trifft. Bleibt offen, ob ein außerordentlicher Verbandstag notwendig sein wird, um alle personellen Fragen an der Verbandsspitze zu klären. Mal schauen, nun seinen Hut in den Ring wirft. Der bisherige HFV-Chef hat seinen am Donnerstag jedenfalls genommen.