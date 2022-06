3 min

Fußball: Hörlen/Lixfelds Torhunger und Kampf um Vizetitel

In der Fußball-A-Liga gelang der SG Hörlen/Lixfeld am Mittwoch ein spektakulärer 8:3-Sieg in Bottenhorn. Weiter geht es mit sieben Samstagspartien, ein Spiel steigt am Sonntag.

Von Jens Kauer und Oliver Siegel