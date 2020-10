Fußball in Biedenkopf und Marburg pausiert

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Die aktuelle Entwicklung der Corona-Fallzahlen führt dazu, dass zumindest in den Fußballkreisen Marburg und Biedenkopf die laufende Spielzeit unterbrochen wird. Dieser Zeitung liegt ein aktuelles Schreiben des Marburger Kreisfußballwarts Peter Schmidt vom 23. Oktober (Freitag) an die heimischen Vereine vor, in dem dieser darüber informiert, dass die Saison für die Zeit vom 24. Oktober bis einschließlich 8. November pausieren soll. Innerhalb dieses Zeitraums soll beobachtet werden, wie sich die Covid-19 Infektionszahlen weiter entwickeln.

Schmidt schreibt, dass sich "die Fußballvereine in der Region Gießen/Marburg in der Vorbereitung auf die laufende Spielzeit bei der Ausarbeitung der Hygienekonzepte sehr viel Mühe gegeben" hätten. In die Sportanlagen und Vereinsheime sei viel Zeit und Geld investiert worden, um den geeigneten Rahmen herzustellen. Diese Bemühungen hätten aber letztlich nicht verhindern können, dass mit der jüngsten Allgemeinverfügung die "Lebensader" der Vereine unterbrochen worden sei. Durch das Wegbrechen dieser Einnahmen fehle den Vereinen die wirtschaftliche Basis, um weiter am geregelten Spielbetrieb teilzunehmen.

Biedenkopfs Kreisfußballwart Diether Achenbach bestätigte am späten Freitagabend auf Nachfrage, dass sich auch der Kreisfußballausschuss Biedenkopf bereits am Freitag, unabhängig von der Entscheidung des HFV, entschlossen hat, die Saison bis zum 7. November zur unterbrechen.