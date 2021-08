Fußball: Jurij Gros verlässt TGSV Holzhausen

Jetzt teilen:

HOLZHAUSEN - (nn). Überraschende Entwicklung beim Fußball-A-Ligisten TGSV Holzhausen: Spielertrainer Jurij Gros hat aus beruflichen und familiären Gründen seinen Abschied angekündigt, das bestätigt Patrick Gottlieb, im Holzhausener Spielausschussteam der Mannschaftsverantwortliche für die erste und die zweite Garnitur. Das sei menschlich wie sportlich ein großer Verlust, sagt Gottlieb in der Hoffnung, dass Gros im Donnerstagspiel gegen den TSV Bleidenstadt II (20 Uhr) nochmals das TGSV-Trikot überstreift. Der frühere Regionalliga- und Oberligaakteur wird dem Fußball allerdings als Spieler verbunden bleiben. Durch die private Verbundenheit seiner Frau zu RW Hadamar werde Gros als Vertragsamateur dorthin wechseln, erläutert Gottlieb. Hadamar spielt mit seiner Ersten in der Hessenliga, mit der Zweiten in der Gruppenliga. Gros (33), früher auch für die TSG Wörsdorf am Ball, blickt bereits auf Zeiten als Spieler in Hadamar zurück. Zum TGSV war er von RW Koblenz gelangt.

Interims-Duo: In Holzhausen übernehmen nun Co-Trainer Steffen Herbst und Spielausschussmitglied Fabian Hirsch übergangsweise die Regie. „Wir suchen einen neuen Trainer, sehen aber keine Eile“, sagt Gottlieb und führt außerdem an, dass sich die Holzhausener nach Gros‘ Abschied „nicht mehr ganz vorne bei der Musik sehen“.