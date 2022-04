4 min

Fußball-Kreisliga B Biedenkopf: Erst Abbruch, dann 4:3-Sieg

Nach dem Spielabbruch am Samstag gegen Mornshausen/Erdhausen distanzierte der FC Kombach am Montag in der Kreisliga B Biedenkopf Sterzhausen durch einen 4:3-Erfolg.

Von Oliver Siegel und Christian Pomoja