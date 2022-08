Fußball-Kreisoberliga: Hinterländer Klubs weiter sieglos

Auch im dritten Spiel ausgebremst: Trotz eines starken Zwischenspurts müssen sich Matthis Hofmann (der hier vom Cappeler Johannes Rademacher abgegrätscht wird) und die SG Silberg/Eisenhausen auf eigenem Platz geschlagen. Foto: Jens Schmidt

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Die beiden Hinterländer Mannschaften der Fußball-Kreisoberliga Nord kommen einfach nicht in Fahrt. Auch nach dem Heimspielen am 3. Spieltag stehen für den Gladenbacher SC und die SG Silberg/Eisenhausen null Siege zu Buche.

Gladenbacher SC - SG Lahnfels 1:1 (1:0): "Zwar kein Sieg, aber gut gespielt", so das Fazit von GSC-Sprecher Volker Kluska, "das war heute kämpferisch eine komplette Leistungssteigerung gegenüber den ersten Spielen". Beide Teams begannen verhalten, Lahnfels wurde zuerst aktiv: Patrick Schäfer köpfte nach scharfer Flanke Kay Ebert knapp drüber (20.). Vier Minuten später ging Gladenbach nach einem lehrbuchmäßigen Angriff in Führung: Jordan Gries passte von der rechten Außenbahn nach innen, Tim Flurschütz leitete auf Jonathan Barth weiter und der zimmerte den Ball vom linken Strafraumeck geradewegs ins Dreieck. Ebert vergab in der 37. Minute eine weitere Kopfballchance für die Lahnfelser, die nach dem Seitenwechsel das Kommando übernahmen. Eine Minute nachdem Mirco Wernicke den Ausgleich noch knapp verpasst hatte (55.) war es dann soweit: Kay Ebert zwang Till Kluska zu einer Faustabwehr, der Ball landete bei Dennis Lepper, der Gladenbachs Tormann mit einer Bogenlampe überwand (56.). Die Gästeführung verhinderte Kluska, als er den Ball nach strammem Schuss von Till Kranz aus der Ecke fischte (68.). Die Heimelf hatte noch eine gute Möglichkeit durch Maxim Usinger, der im Eins-gegen-Eins an Keeper Sascha Ehlich hängen blieb, erfolgreich nachsetzte, sich dann den Ball aber von einem Verteidiger abluchsen ließ. In der hektischen Schlussphase handelten sich die Gladenbacher Ömer Okus (75.) und Usinger in der Nachspielzeit noch Zeitstrafen ein. Lahnfels drückte gewaltig, der GSC fuhr gefährliche Entlasungsangriffe, beide Seiten blieben dabei erfolglos.

SG Silberg/Eisenhausen - FSV Cappel 1:3 (1:2): "Es war ein verdienter Gästesieg", meint SG-Sprecher Nikolai Achenbach, "die Cappeler haben reifer gespielt, waren giftiger in den Zweikämpfen und im letzten Drittel zielstrebiger als wir." Silberg/Eisenhausen leitete die Niederlage mit einem frühen wie groben Schnitzer selbst ein. Ein Rückpass brachte Torwart Silas Klab in Bedrängnis, dessen Befreiungsschlag landete vor den Füßen von Taner Kara, der aus 35 Metern sofort abschloss und den Ball über Klab hinweg in die Maschen zirkelte (4.). In der 29. Minute überlief Mayas Nakkar die Verteidigungsreihe der Heimelf und überlupfte den aus dem Kasten eilenden Klab: 0:2. Glück hatte wenig später Nino Blöcher beim Anschlusstreffer. Sein Freistoß aus 22 Metern wurde von Cappels Mauer unhaltbar abgefälscht (32.). Die ersten 20 Minuten nach dem Seitenwechsel waren Silberg/Eisenhausens stärkste Phase. Zweimal lag der Ausgleich in der Luft: Matthis Hofmann schoss um Haaresbreite vorbei, bei Robin Bögels Geschoss brachte FSV-Keeper Julian Döring gerade noch die Hand an den Ball. Ein sehenswerter Cappler Spielzug über vier Stationen machte alle Hoffnungen der Hinterländer ein Ende. Nach Marvin Pohls scharfer Hereingabe, brauchte Nakkar in zentraler Position nur noch den Fuß hinzuhalten (80.).

Weitere Ergebnisse: SV Emsdorf - TSV Amöneburg 4:0, SG Röddenau/Bromskirchen - SF/BG Marburg II 3:5, SG Rennertehausen/Battenfeld - TSV Michelbach 2:0, SV Großseelheim - VfL Neustadt 0:3, VfL Dreihausen - FV Wehrda 1:0.