Fußball-Kreisoberliga: Nutzt Bender-Elf den Aufwind?

Die SG Wommelshausen/Dernbach will in der Abstiegsrunde in Michelbach nachlegen, Gladenbach empfängt die SF/BG-Reserve. In die Aufstiegsrunde startet nun auch Silberg/Eisenhausen.

Von Kim Görge