7 min

Fußball-Kreisoberliga: SG Versbachtal kommt nach 0:2 zurück

Der Kapitän rettet dem Aufsteiger gegen den SC Gladenbach in der Nachspielzeit ein Remis, für die SG Silberg/Eisenhausen fühlt sich die Nullnummer in Wehrda wie eine Niederlage an.

Von Jens Kauer und Kim Görge