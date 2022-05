Fußball-Kreispokal: FV Breidenbach bucht das Traumfinale

Felix Baum hat, bestaunt von Mannschaftskamerad Viktor Vielwock (20), Angelburgs Tormann Oliver John ausgetanzt und den Ball über FC-Doppeltorschütze Elias Interthal hinweg zum Breidenbacher 1:0 in die Maschen geschnickt. Foto: Jens Kauer

GÖNNERN - GönnernAuch im zweiten Halbfinale des Fußball-Kreispokals Biedenkopf hat der krasse Außenseiter für Spannung bis zum Schluss gesorgt. A-Ligist FC Angelburg schaffte am Mittwochabend gegen den FV Breidenbach nach 0:2-Rückstand dank einer enormen Leistungssteigerung den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich und kam auch nach 2:4 nochmals heran. Erst in der 90. Minute machte der Verbandsligist mit dem 5:3 den Sack zu und draf sich nun am 18. Juni im Hinterländer Traumfinale mit Cupverteidiger VfL Biedenkopf messen.

Das Geschehen der ersten Halbzeit ließ nicht vermuten, dass es nach dem Seitenwechsel doch noch ein solch sehenswertes und teils aufregendes Match werden würde. Es passierte nichts Unerwartetes. Angelburg verschanzte sich wie angekündigt in und um den eigenen Strafraum. Die Breidenbacher zogen sofort ihren Belagerungsring und eroberten, setzten die Platzherren doch einmal zum Ausbruchversuch an, den Ball prompt. In der 12. Minute schien die Partie den erwarteten Verlauf zu nehmen. Cord Beumer schlug von der linken Seitenlinie einen Diagonalpass auf den im Strafraum lauernden Felix Baum, der, den Ball am Fuß mit lässiger Leichtigkeit durch die FC-Abwehr tanzte, auch noch Tormann-Routinier Oliver John umkurvte und die Kugel über die Linie schubste. In der Folge aber ließen die Verbandsligakicker bei ihren Angriffen die letzte Konsequenz vermissen. Zu Chancen kam der FV dennoch. Baums Spielertrainerkollege Johannes Burk köpfte nach Flanke von Nils Cakar am langen Pfosten vorbei (19.). Baum setzte das Leder mit einem ansatzlosen Schuss von der Strafraumgrenze krachend an den Pfosten. "Den hätt' ich gehabt", flachste John mit den Fans hinter dem Tor (32.). Beim nächsten Angriff konnte Benjamin Graf einen Schuss Viktor Vielwock im letzten Moment blocken. Und dann kam die Heimelf doch noch zu ihrer ersten gefährlichen Aktion. André Althaus raffte sich zum Sturmlauf über die rechte Außenbahn auf und erzwang einen Eckball. Den nutzte Taygun Turp zum Torschuss, doch flog der Ball mit komfortablem Abstand am langen Pfosten vorbei (39.). Gefährlicher war auf der Gegenseite Beumers Scharfschuss aus spitzem Winkel auf den kurzen Pfosten, den John zur Ecke blockte. Sekunden vor dem Pausenpfiff von Schiedsrichter Sebastian Spies ein Tiefschlag für die Platzherren. Josch Bartnik knickte ohne große Fremdeinwirkung mit dem Knie um und musste humpelnd in die Kabine geleitet werden. "Den Schmerz kenne ich", so der FC-Kicker zu seinem Trainer - vom Kreuzbandriss im anderen Knie.

Zur zweiten Halbzeit brachte FC-Coach Thomas Schmidt mit Scepan Ratknic zur Entlastung der Abwehr einen zweiten Stürmer und richtete das Mittelfeld etwas offensiver aus. Die Taktik schien schief zu gehen. Denn keine vier Minuten nach Wiederanstoß schloss Felix Baum eine feine Kombination zum 0:2 ab. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir danach noch einmal zurück kommen", gesteht Schmidt. Seine Jungs belehrten ihn eines Besseren. In der 54. Minute überbrückte der FC das Mittelfeld erstmals richtig schnell, Elias Interthal kam 18 Meter vor dem Kasten in Schussposition, zog sofort ab und der Ball zischte neben dem langen Pfosten zum 1:2 ins Netz. "Nach unserem Anschlusstor sind die Breidenbacher ein bisschen nervös geworden", stellt Thomas Schmidt fest. So nervös, dass sie prompt den Ausgleich fingen. Die beseelten Angelburger fuhren den nächsten Angriff. Den konnten die Gäste blocken, aber nicht klären. Die Kugel landete erneut bei Interthal, der die Gunst des Moments nutzte und sie ins Kreuzeck schweißte (58.). Letztlich verlor der Favorit die Nerven aber nicht und spielte wieder kontrolliert nach vorne. Felix Baum schloss einen sehenswerten Spielzug zur erneuten Führung ab (74.), Johannes Burk erhöhte nach einer Freistoßvorlage aus dem Mittelfeld auf 2:4 (80.). Spiel entschieden? Haste gedacht! Schon im Gegenzug erzwang der FCA einen Freistoß kurz vor dem Sechzehner, den Taygun Turp in den Winkel setzte. Der Außenseiter versuchte alles und konnte einen Konter nur durch ein Foul stoppen. Lukas Müller sorgte per Strafstoß für den Endstand (90.). "Die Jungs waren heiß und haben alles gegeben", zeigte sich Thomas Schmidt hoch erfreut über die Vorstellung seiner Mannschaft, lobt aber auch den Gegner. "Breidenbach hat am Ende clever gespielt und insgesamt natürlich verdient gewonnen".

Angelburg: John - Hannes Sänger, Interthal, Taygun Turp, Florian Althaus, André Althaus, Rink, Bartnick, Graf, Jakob Sänger, Kazim Turp.

Breidenbach: Klab - Ochs, Kamm, Luis Müller, Arslan, Crispino, Cakar, Vielwock, Beumer, Burk, Baum.

Schiedsrichter: Spies (FV Wallau). - Zuschauer: 150. - Tore: 0:1 Baum (12.), 0:2 Baum (49.), 1:2 Interthal (54.), 2:2 Interthal (58.), 2:3 Baum (74.), 2:4 Burk (80.), 3:4 Taygun Turp (81.), 3:5 Luis Müller (90., Foulelfmeter).