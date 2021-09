Fußball: SG Silberg/Eisenhausen verliert auswärts 2:3

Michelbachs Tim Napierala (l.) geht auf Tuchfühlung mit Collin Becker von der SG Silberg/Eisenhausen. Foto: Jens Schmidt

HINTERLAND - Im Freitagsspiel der Fußball-Kreisoberliga Nord hat die SG Silberg/Eisenhausen mit 2:3 (1:2) beim TSV Michelbach verloren. In der Fußball-Kreisliga A hat Gastgeber SG Hörlen/Lixfeld beim 3:3 (2:1) gegen den SSV Bottenhorn in letzter Minute den Sieg verspielt.

Kreisoberliga

TSV Michelbach - SG Silberg/Eisenhausen 3:2 (2:1): Die Gäste aus dem Hinterland erwischten einen guten Start. Nach einer verletzungsbedingten Auswechslung war die rechte Abwehrseite der Michelbacher nicht richtig sortiert und Silberg/Eisenhausen nutzte dies eiskalt zum 1:0 durch Collin Becker (14.) aus. "Danach haben wir aber die Spielkontrolle übernommen", berichtete TSV-Sprecher Joscha Gnendiger. Die Folge war der 1:1-Ausgleich durch Arlind Dulla (25.), der nach einem starken Steckpass von Florent Raishtaj SG-Schlussmann Ole Gaschler keine Chance ließ. Beim 2:1 für die Platzherren ließen sich drei SG-Verteidiger von Michael Rübe austanzen, seinen Pass verwertete Max Schneidmüller (34.) zum Pausenstand. Als Arlind Dulla (66.) nach einem Solo von Raishtaj nur noch den Fuß zum 3:1 hinhalten musste, schien die Messe gelesen. "Die 3:1-Führung war verdient, wir haben größtenteils das Spiel gemacht. Ich will nicht sagen, dass wir danach das Spiel aus der Hand gegeben haben, aber Silberg/Eisenhausen hat den Druck erhöht", teilte Gnendiger mit. Kurz vor Ende rettete Yannik Hering in größter Not auf der TSV-Torlinie. Minuten später wusste sich Michelbachs Christoph Weidenhausen (87.) nur noch mit einer Notbremse zu helfen und kassierte glatt rot. Der übernächste Angriff der SG Silberg/Eisenhausen führte zum 2:3-Anschluss, zu mehr reichte es für die Mannschaft von Daniel Gröb aber nicht mehr.

Kreisliga A

SG Hörlen/Lixfeld - SSV Bottenhorn 3:3 (2:1): In der 89. Minute beim Stand von 3:2 für die SGHL entschärfte Bottenhorns Benjamin Freiwald einen Foulelfmeter der Platzherren. Einen Bottenhorner Konter später traf Luca Vogel zum 3:3 (90.). Bottenhorn war in der ersten Viertelstunde spielerisch stärker gewesen. Aber Hörlen/Lixfeld wurde zunehmend besser und ging auch verdient durch Janis Klingelhöfer in Führung (22.). Schon bald aber gelang Maximilian Graf-Henn der Ausgleich (30.) und in der Folgezeit war das Spiel ausgeglichen. In der 40. Minute tankte sich Klingelhöfer über links durch, passte auf Jakob Weigel und der traf zum 2:1. In der zweiten Hälfte ging es stets hin und her. Und auf beiden Seiten wurden wahrlich dicke Chancen liegen gelassen. Graf-Henn glich für Bottenhorn erneut aus (65.), ehe Christian Pfeiffer kurz darauf die SG wieder in Front brachte (70.). Die durfte dann noch 20 Minuten lang von einem Sieg träumen, auf den die Kombinierten mittlerweile seit dem ersten Spieltag warten. - Reserven 1:1: Sebastian Lotz - Julian Weber.