Fußball-Verbandsliga: FC Cleeberg fällt in alte Muster

Schaut bedröppelt drein: Trainer Daniel Schäfer vom FC Cleeberg während der am Ende verlorenen Partie gegen die SF/BG Marburg. Foto: Steffen Bär

WETZLAR - Der FC Cleeberg hat im Abstiegskampf der Fußball-Verbandsliga Mitte nach drei erfolgreichen Partien wieder eine Niederlage hinnehmen. In einem Nachholspiel des 23. Spieltages unterlagen die "Raubritter" am Mittwoch den SF/BG Marburg zu Hause verdient mit 1:3. Die U 23 des SC Waldgirmes musste sich beim VfB Marburg zur gleichen Zeit knapp mit 0:1 geschlagen geben. Die dritte Partie des Abends gewann der FC Ederbergland mit 4:1 gegen den FC TuBa Pohlheim.

FC Cleeberg - SF/BG Marburg 1:3 (0:1): Auf dem Oberkleener Kunstrasen sahen die Zuschauer eine taktisch geprägte Anfangsphase ohne gefährliche Strafraumszenen. Die beiden Tabellennachbarn, die vor dem Anpfiff sechs Punkte trennten, waren erst einmal darauf bedacht, keine Fehler zu machen und den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Nach 20 Minuten nahm die Begegnung dann aber doch Fahrt auf. Zunächst flog ein Freistoß von Dominik Huisgen nur knapp über das SF-Gehäuse (20.), ehe im Gegenzug FC-Schlussmann Kevin Misgaiski an der Strafraumgrenze spektakulär und im wahrsten Sinne des Wortes Kopf und Kragen riskierte. Die anschließende Ecke brachte Spielmacher Clemens Haberzettl nach innen, Misgaiski parierte den Kopfball von Sascha Huhn bravourös, ehe es im anschließenden Durcheinander im Cleeberger Strafraum nach einem Foul an Pascal Köhler Elfmeter gab - den verwandelte Sascha Huhn unhaltbar zur Führung der Gäste (22.).

Die Unistädter bekamen durch den Treffer zusätzliche Sicherheit in ihr Spiel. Die Platzherren brachte der Gegentreffer hingegen vollständig aus dem Konzept, nach vorne ging außer einem harmlosen Distanzschuss von Nico Rosenkranz erst einmal nichts mehr (43.). Stattdessen hatten die Blau-Gelben, die in ungewohnten rot-schwarz gestreiften Trikots antraten, die Möglichkeit, ihre Führung auszubauen. Haberzettl bediente mit einem feinen Pass in die Schnittstelle der Cleeberger Abwehr Lukas Heuser, der - anstatt in die Mitte auf seine mitgelaufenen Kollegen zu passen - aus spitzem Winkel an Misgaiski scheiterte (37.).

"Abstiegskampf sieht anders aus", brachte ein fachkundiger neutraler Beobachter die zurückhaltende Leistung der Gastgeber zur Pause auf den Punkt. Nach dem Wiederanpfiff hatten die Gäste zunächst weiter die größeren Spielanteile und erneut eine hochkarätige Torchance. Nils Klug, der sich auf der rechten Seite regelmäßig in die Offensivaktionen der SF/BG einschaltete, flankte und Clemens Landau setzte seine schöne Direktannahme ans Außennetz (52.). Der Elf von Trainer Daniel Schäfer fehlte es weiter an Ideen, um den Kontrahenten ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Und doch kamen sie nach einer Stunde zum Gleichstand. Huisgen scheiterte zunächst an Keeper Marius Gärtner, ehe Sebastian Greb den Abpraller über die Linie drückte (61.).

Die Cleeberger gaben ihren hart erkämpften Ausgleich aber mit der nächsten Aktion wieder her. Misgaiskis Versuch, einen langen Ball weit vor seinem Tor zu klären, misslang, Clemens Haberzettl brachte die Gäste mit einem feinen Heber wieder nach vorne (62.). "Die schnelle Reaktion nach dem Tor war natürlich extrem wichtig, da wir vorher etwas zu passiv waren. Wir hatten dann wieder besseren Zugriff und zum richtigen Zeitpunkt das dritte Tor nachgelegt", zog Maurice Jauernick, der eine Teil des SF/BG-Trainerduos, zufrieden Bilanz. Nico Rosenkranz hätte die Partie zwischendurch wieder auf Anfang stellen können, verzog aber aus bester Position deutlich (68.). Stattdessen sorgte Lukas Heuser gegen die aufgerückte FC-Abwehr für die Entscheidung (72.).

"Wir haben heute nicht das gebracht, was uns die letzten Spiele ausgezeichnet hat. Und als wir dann im Spiel waren, haben wir es gleich wieder hergeschenkt", zeigte sich FC-Trainer Daniel Schäfer als fairer Verlierer.

Cleeberg: Misgaiski - Umsonst, Riedel, Berledt, Weidner (72. Hocker) - Groß - Bause, Rosenkranz, Huisgen, Kranz (61. Trivilino) - Greb.

SF/BG Marburg: Gärtner - Köhler, Hofmann, Maximilian Eidam, Klug - Bepperling - Landau (76. Leinweber), Weber, Haberzettl (90. Pellumaj) - Heuser (87. Culmsee), Huhn.

Schiedsrichter: Karaliov (Oberau) - Zuschauer: 100 - Tore: 0:1 Huhn (22., Foulelfmeter), 1:1 Greb (61.), 1:2 Haberzettl (62.), 1:3 Heuser (72.).

VfB Marburg - SC Waldgirmes U 23 1:0 (1:0): Als die letzten Takte Musik, die den alten "Holzmichl" feierten, verstummten und die Teams den VfB-Platz betraten, säumten nur 33 Zuschauer den holprigen Rasen. Ein paar mehr wurden es dann doch noch und die, die nicht kamen, versäumten ein durchaus ansehnliches Fußballspiel. Eine Partie zwischen den meist feldüberlegenen Gastgebern und den stark defensiven Lahnauern, die auf fünf Akteure verzichten mussten, die noch am letzten Sonntag die SG Kinzenbach mit 5:2 vom Feld gefegt hatten. Die Marburger hätten mit guten Gelegenheiten für Andreas Schoch (9.) sowie Nikola Novakov (13.) bereits in Führung gehen können. Waldgirmes kam in den ersten 20 Minuten kaum über die Mittellinie und kassierte folgerichtig die Marburger Führung, die mit Andreas Schäfer ein früherer Akteur des SCW markierte (15.).

Mitte des ersten Durchgangs flaute der Druck des VfB etwas ab. Der Unterbau des Hessenligisten kam bis zur Pause ab und an zumindest in die Nähe des gegnerischen Strafraums, ohne allerdings echte Abschlüsse zu verzeichnen. Das Geschehen lebte schließlich von spielerisch brauchbaren Ansätzen und verbissenen Zweikämpfen.

Den zweiten Akt begannen die Gäste mit mehr Offensivgeist und einer vergebenen Großchance durch Marius Glasauer (48.). Zwölf Minuten später kratzte VfB-Torhüter Lorenz Purbs einen eigentlich unhaltbaren Kopfball von Dennis Hinz mit einem sagenhaften Reflex aus dem Torwinkel. "Die besseren Chancen lagen sicherlich bei uns. Trotz unserer in den letzten Wochen imponierenden Punktausbeute unterscheidet uns eben noch die fehlende Cleverness beim Torabschluss von einem echten Topteam", wusste Marburgs Trainer Steffen Rechner. Er spielte damit unter anderem auf die Hochkaräter von Andreas Schoch (67.), Louis Preisig (72.) und Philipp Stein (85.) an.

Weil der VfB den Sack nicht zumachte, blieb die U 23 im Spiel. Die Lahnauer bauten mit bemerkenswerter Moral Druck auf, kamen aber nicht mehr zu dem einen Punkt, den sich SC-Trainer Thorsten Schäfer erhofft hatte. "Mit diesem Aufgebot hat mancher bei uns sicher Böses geahnt, aber die Jungs haben wirklich toll gefightet", verteilte Schäfer trotz der Niederlage ein Extralob.

VfB Marburg: Purbs - Lehr (78. Schall), Völk, Schnitzer, Rechmann - Besel, Traut - Schäfer (63. Preisig), Stein, Novakov - Schoch.

Waldgirmes U 23: Göltl - Köhler (67. Propst), Gabriel Moura, Höhn, Fiedler, Pektas - Glasauer, Ter Jung, Schmidt (84. Weber), Schweitzer - Hinz.

Schiedsrichter: Emil Schwarz (Bruchköbel) - Zuschauer: 50 - Tor: 1:0 Schäfer (15.).

FC Ederbergland - FC TuBa Pohlheim 4:1 (1:1): Der FCE erwischte einen Start nach Maß. Drei Minuten waren gespielt, da erzielte Ahmad Ibrahim nach einem feinen Pass von Hannes Schneider die Führung. Allerdings hielt die nicht lange: Eine Minute später wurde ein langer Einwurf von Michel Ray Bathomene verlängert, Philipp Basmaci brauchte nur den Fuß hinhalten - 1:1.

In der Folge hatten die Gäste Aufwind, die es immer wieder mit langen Bällen auf Ahmet Marankoz und Kevin Rennert versuchten. "Das konnten wir nicht unterbinden, deswegen haben wir 90 Minuten keinen Zugriff auf das Spiel bekommen", sagte Trainer Christian Behle. Erneut Basmaci (7.), Marankoz (20.) und Gino Parson (24.) vergaben gute Chancen zur Führung. Der FCE dagegen tat sich schwer, auch weil die Gastgeber fast jedes Kopfballduell verloren. Aber: Die Gastgeber waren vor dem Tor eiskalt und nutzten die sich bietenden Chancen konsequent.

Wie nach 35 Minuten: Pohlheim verlor im Spielaufbau den Ball, Christoph Völker setzte Maxim Zich in Szene und der Torjäger musste den Ball nur noch ins leere Tor einschieben. Keine zwei Minuten später der nächste Treffer: Louis Wickenhöfer erkämpfte sich den Ball an der Mittellinie, spielte einen Doppelpass mit Maxim Zich und vollstreckte trocken zum 3:1 - seine Torpremiere im Seniorenbereich.

In der zweiten Hälfte drängte Pohlheim zunächst vehement auf den Anschluss. Aber große Chancen erspielten sich die Gäste keine. Zudem schwächten sie sich nach 68 Minuten selbst: Albano Emanuel Sidon unterlief in Höhe des Mittelkreises ein überflüssiges hartes Foul an Ahmad Ibrahim - die Rote Karte war berechtigt.

In Überzahl bekam der FCE die Partie nun wieder besser in den Griff. Ingo Miß erzielte nach 81 Minuten den Endstand nach Pass von Ibrahim. Kurz darauf visierte Ibrahim noch den Außenpfosten an. Es blieb beim 4:1-Erfolg, der weitaus höher ausfiel, als es der Spielverlauf hergab. "Wir haben in der ersten Hälfte aus drei Aktionen drei Tore gemacht", sagte Behle und fügte hinzu: "Für das körperbetonte Spiel der Gäste waren wir zu nett." Sein Gegenüber Josef Jacob war sichtlich angefressen und wollte nach dem Ende kein Statement abgeben.

Ederbergland: Nils Schneider - Klaus, Mitze, Wolff, Wickenhöfer (75. Guntermann) - Völker (82. Wroblewski), Benedikt Schneider - Miß, Ibrahim, Hannes Schneider - Zich.

Pohlheim: Yaman - Klotz, Basmaci, Celik, Rennert, Parson, Krasniq (78. Cosby), Marankoz, Sidon, Bathomene, Hamann.

Schiedsrichter: Otte (Bad Arolsen) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Ibrahim (3.), 1:1 Basmaci (4.), 2:1 Zich (35.), 3:1 Wickenhöfer (37.), 4:1 Miß (81.) - Rote Karte: Albano Emanuel Sidon (68., Pohlheim) wegen groben Foulspiels.