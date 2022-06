1 min

Fußball: VfB Marburg reist nach Pohlheim

Fußball-Verbandsligist VfB Marburg gastiert bereits am Freitagabend in Holzheim bei TuBa Pohlheim. VfB-Trainer Steffen Rechner will an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen.

Von rma