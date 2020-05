Fußballer Johannes Burk zurück in seiner Heimat beim FV Breidenbach

Johannes Burk (31) wurde in Biedenkopf geboren und ist in Breidenbach aufgewachsen. Beim FV Breidenbach durchlief er alle Jugendabteilungen und spielte zwei Jahre im Seniorenbereich, ehe er 2008 zum SC Waldgirmes wechselte. Dort feierte er 2009 die Hessenliga-Meisterschaft. Über die Stationen Sportfreunde Siegen und TuS Erndtebrück kam Burk zur Saison 2013/14 zum damaligen Verbandsligisten TSV Steinbach, zwei Jahre später gelang ihm dort der Aufstieg in die Regionalliga Südwest. In der Rückrunde der Spielzeit 2015/16 schloss er sich dem 1. FC Kaan-Marienborn in Nordrhein-Westfalen an, wo er, mit einer einjährigen Ausnahme bei Verbandsligist VfB Marburg, bis zum Sommer unter Vertrag steht. Burk lebt in Breidenbach und arbeitet im Vertrieb der Firma Hess in Siegen. (tig)