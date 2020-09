Fußballer Wolfgang Strümpfler blieb der Region immer treu

Wolfgang Strümpfler ist gelernter IndustriekaufmannNach vier Jahren bei der Bundeswehr und einem kurzen Intermezzo in einem Autohaus heuerte er 1980 bei der Stadt Marburg an. Fußballerisch begann der kinderlose Junggeselle, der mit seiner langjährigen Lebensgefährtin Jutta in Cölbe lebt, bei seinem Heimatverein VfL Marburg, für den er 1973 beim FV Breidenbach auch seine erste Partie in der Landesliga-Mannschaft absolvierte. 1981 wechselte er zum Hessenligisten VfB 1900 Gießen, zwei Jahre später zum VfB Schrecksbach1991 beendete er beim VfL Marburg nach einem Kreuzbandriss seine Karriere und wurde Trainer der zweiten Mannschaft in der Bezirksoberliga. Es folgten Stationen bei den "Schimmelreitern" in der Hessen- und Verbandsliga. 2001 übernahm er den FC Ederbergland, 2004 wurde er Sportlicher Leiter seines inzwischen VfB Marburg heißenden Heimatvereins. Ein letztes Engagement 2013 beim Gruppenligisten FSV Buchenau bezeichnet Strümpfler als "Freundschaftsdienst". (afi)