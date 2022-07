FV Breidenbach beim K & S-Cup im Halbfinale

Jetzt teilen:

BURGWALD-ERNSTHAUSEN - Der FV Breidenbach spielt am Sonntag um den Gewinn des Kahl & Schlichterle-Cups. Beim Turnier in Ernsthausen fertigte der Hinterländer Verbandsligist am Freitagabend die SG Röddenau/ Bromskirchen mit 4:0 ab und trifft am Sonntag um 13.30 Uhr auf den Sieger der Partie FC Ederbergland - SG Rennertehausen/Battenfeld (bei Redaktionsschluss noch nicht beendet). Um 14.40 Uhr misst sich der VfB Wetter mit dem FC Nuhnetal. Um 16.30 Uhr folgt das Spiel um Platz 3, das Endspiel soll um 17.40 Uhr steigen.

SG Röddenau/Bromskirchen - FV Breidenbach 0:4 (0:2): Die erste klare Chance gehörte zwar der neuen Kreisoberliga-Spielgemeinschaft (FV-Keeper Martin Lokoc blieb Sieger im Eins-gegen-Eins mit Daniel Starck), danach aber dominierten die Breidenbacher. Felix Baum scheiterte zunächst noch mit einem Flachschuss (11.), in der 18. Minute aber war der Spielertrainer nach Steilpass Marius Kamms einen Schritt schneller als sein Gegenspieler und traf zum 1:0. Nur zwei Minuten darauf erhöhte Baum nach Querpass von Neuzugang Luca Vogel. Viktor Vielwock drückte eine Flanke von rechts zum 3:0 über die Linie (35.), Tobias Ochs traf in der Schlussminute zum 4:0-Endstand (60.).