FV Breidenbach II kommt auf keinen grünen Zweig

BREIDENBACH - Der FV Breidenbach II kommt in der Fußball-Kreisliga A auf keinen grünen Zweig. Am Freitagabend kassierte die Verbandsliga-Reserve mit dem 1:2 gegen den SSV Endbach/Günterod bereits die vierte Saisonniederlage.

FV Breidenbach II - SSV Endbach/Günterod 1:2 (0:2): "Unsere jungen Kerle haben ab dem ersten Spiel das Pech auf ihrer Seite",zeigt sich FV-Trainer Pascal Pfeiffer fast ein wenig verzweifelt. "Spielerisch ist das top, wir haben ganz klare Chancen, machen sie aber nicht rein und der erste Torschuss beim Gegner ist drin." So auch am Freitag: In der 14. Minute standen die Breidenbacher hoch, verloren den Ball, Kevin Krenn lief deb Gegenstoß über die Außenbahn und schloss früh mit einem platzierten Schuss zur Endbacher Führung ab. In der 36. Minute der zweite Tiefschlag für die Heimelf: FV-Tormann Philip Grebe konnte einen Freistoß nur abklatschen, Tino Schöner staubte zum 0:2 ab. Nach dem Seitenwechsel herrschte Einbahnstraßenfußball Richtung Gästetor. Die Breidenbacher tauchten auch öfter im SSV-Sechzehner auf, kamen aber kaum zu zwingenden Abschlüssen. Luis Müllers 16-Meter-Gewaltschuss brachte den einzigen Ertrag: Der abgefälschte Ball schlug unhaltbar zum 1:2 ein (82.).