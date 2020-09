Gladenbach erwartet harte Nuss

Den Spieltag eröffnen am Samstag um 16 Uhr der SSV Hatzbach (10./4 Punkte) und der VfL Dreihausen (2./9), bei dem die personellen Verstärkungen offenbar greifen, wie drei klare Siege zeigen.

Sonntag: Neben den Heimspielen der Hinterländer Klubs Gladenbacher SC (4./6) gegen SV Großseelheim (7./4), SpVgg Frohnhausen (8./4) gegen TSV Erksdorf (15./2) und SG Silberg/Eisenhausen (5./6) gegen Tabellennachbar SG Rennertehausen/Battenfeld (6./6) sowie dem Gastspiel der SG Wommelshausen/Dernbach (12./3) in Reddighausen bei Primus SG Oberes Edertal (1./9) werden drei weitere Spiele um 15 Uhr angepfiffen. Der SV Borussia Momberg (11./4) versucht dem Aufstiegsanwärter FSV Cappel (3./7) ein Bein zu stellen. Der TSV Röddenau (16./0) und der TSV Kirchhain (16./0) duellieren im Tabellenkeller um die ersten Punkte. Diese streben auch die SF/BG Marburg II (18./0) bei der SG Bunstruth/Haina (14./3) an. Ab 16.30 Uhr ist der FV Wehrda (13./3) gegen Aufsteiger TSV Amöneburg (9./4) auf den zweiten Heimsieg in Folge aus.