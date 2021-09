Gladenbacher SC verpasst Sprung auf Platz eins

Jetzt teilen:

HINTERLAND - In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat der Gladenbacher SC am Freitagabend sein Heimspiel gegen den FV Wehrda 2:3 (1:3) verloren und den Sprung auf Tabellenplatz eins verpasst.

Gladenbacher SC - FV Wehrda 2:3 (1:3): "So etwas kann passieren", seufzte Gladenbachs Pressewart Volker Kluska, nachdem seine Mannschaft in den ersten Minuten von Wehrda gleich mehrfach auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Nach vier Minuten versuchte ein GSC-Verteidiger eine Flanke mit der Hacke zu klären, allerdings direkt vor die Füße von FV-Akteur Lorenzo Sciolla, der sich mit der Gästeführung bedankte. "Man hat Wehrda angemerkt, dass sie nach dem 1:6 gegen Silberg unbedingt wollten, die haben richtig gekämpft. Für uns waren das die schlechtesten zehn Minuten der Saison", sagte Kluska. Gerade als der GSC besser ins Spiel kam, folgte der Dämpfer zum 0:2. Gladenbachs Keeper Fabian Döpfer parierte zunächst einen Kopfball, den Nachschuss verwertete Nikolas Woscidlo (15.). Damit nicht genug, nach einer flachen Hereingabe erhöhte Wehrdas Julian Kraus (21.) auf 3:0 für den Gast. "Erst haben sie uns kalt erwischt, dann eiskalt, danach kamen Eiswürfel aus dem Wasserhahn", bilanzierte Kluska.

Der GSC berappelte sich aber wieder und hatte durch Alex Hahn (27.) eine gute Möglichkeit. Als Hahn dann kurz hinter der Mittellinie per Notbremse gestoppt wurde, musste Wehrdas Sciolla (42.) mit dem roten Karton runter. Drei Minuten später belohnten sich die Hinterländer mit dem 1:3-Anschluss: Freistoßflanke Hahn, Kopfballtreffer Leo Jelifanow.

In Überzahl drängte Gladenbach auf den nächsten Treffer, fand aber gleich mehrmals in FV-Schlussmann Jan Sonnenberger seinen Meister. Jason Barth (52. und 56.), Marco Schott (55.) und Malte Leinweber (70.) verpassten, ehe Schott (75., Flanke Silas Barth) das 2:3 markierte. In der Schlussoffensive traf Jan Kuhlmann (90.) aber nur noch das Außennetz. "Unter dem Strich war Wehrdas Sieg verdient, wir haben in der ersten Halbzeit zu wenig gemacht", bilanzierte Kluska.