Gladenbacher SC verpflichtet drei A-Jugendliche

GLADENBACH - Fußball-Kreisoberligist Gladenbacher SC hat sich während der Corona-Zwangspause mit drei A-Jugend-Spielern verstärkt.

Moritz Happel, Malte Leinweber und Luis Geisler haben die Freigabe vom Gladenbacher Ligakontrahenten SpVgg Wacker Frohnhausen bekommen und wechseln mit sofortiger Wirkung an die Biedenkopfer Straße.

"Sie werden damit ab Sommer unserem Seniorenkader angehören", lässt der GSC auf seiner Facebook-Seite wissen. Die drei Nachwuchsakteure könnten aber außer in der A-Junioren-Gruppenliga-Mannschaft der JSG Stadt Gladenbach auch in den noch ausstehenden Spielen der laufenden Kreisoberligasaison in der Seniorenmannschaft eingesetzt werden.