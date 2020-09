Jetzt teilen:

Gladenbach (jpk). Entwarnung beim Gladenbacher SC. Der Spieler, dessen Mutter und Schwester sich mit dem Coronavirus infiziert haben, hat sich nicht angesteckt. Der Test auf SARS-CoV-2 fiel negativ aus, wie GSC-Trainer Nils Waldschmidt am Mittwochmorgen mitteilte. Die Gladenbacher Kicker, die am Mittwochabend spielfrei waren, müssen nicht in Quarantäne.