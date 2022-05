Gruppenliga: Gora macht Gast im Gipfeltreffen glücklich

Dennis Rakowski (r.) und der VfL Biedenkopf schlagen Johannes Gierhardt und dem FC Burgsolms im Gruppenliga-Hit ein Schnippchen. Foto: Jens Kaliske

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - 350 Zuschauer und Spannung bis zur letzten Minute: Der Rahmen für das Spitzenspiel der Fußball-Gruppenliga stimmte am Mittwochabend. Der FC Burgsolms musste sich - wie schon im Hinspiel - dem Verfolger VfL Biedenkopf beugen, dieses Mal hieß es aus Sicht der Mannschaft von Peter Nagel 0:1.

Im zweiten Spiel des Abends feierten die TSF Heuchelheim einen 3:1-Erfolg beim VfB Wetter.

FC Burgsolms - VfL Biedenkopf 0:1 (0:0): Im ersten Durchgang konnte sich keines der Teams Vorteile erarbeiten. Ähnlich ging es auch im zweiten Durchgang weiter. Biedenkopfs Keeper Dominik Geiss fasste das Spiel wie folgt zusammen: "Es war ein taktisch hochwertiges Spiel zweier qualitativ starker Mannschaften. Darum war es klar, dass kleine Fehler oder Einzelaktionen heute das Spiel entscheiden werden."

Das erste Highlight der Partie war dann auch gleich das Tor des Abends. Daniel Gora setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und versenkte das Spielgerät aus halblinker Position volley ins lange Eck des von Sven Lehne gehüteten Burgsolmser Kastens. Dieser ersetzte den angeschlagenen Lukas Becker. Kurz darauf musste der Torschütze verletzt den Platz verlassen.

Zu den 350 Zuschauern vor Ort gehörte auch eine über 20 Personen starke Abordnung von Handball-Zweitligist TV Hüttenberg, die ordentlich für Stimmung sorgten. Diese sahen ab Mitte der zweiten Halbzeit dann einen FCB, der unentwegt nach vorne spielte. Sogar Abwehrroutinier Daniel Vier wurde in der Schlussphase in den Sturm beordert. Echte Großchancen kamen aber trotz allem nicht zustande. Die Konterversuche der Gäste wurden derweil von einer starken Abwehr der Gastgeber um Jonas Find immer wieder entschärft.

Burgsolms selbst kam noch zu drei kleineren Möglichkeiten. Nico Hermer (75., 83.) hatte noch zwei Möglichkeiten von der Strafraumgrenze, den Ball im Tor unterzubringen, scheiterte aber ebenso wie sein Kollege Kevin Schweizer (80.), der den Ball genau in die Hände von Keeper Geiss bugsierte. Das Spiel endete mit einer Serie von drei Ecken der Burgsolmser, wobei die vierte Ecke vom stark agierenden Schiedsrichter Michael Nohman aus Pohlheim nicht mehr zugelassen wurde.

FCB-Trainer Peter Nagel resümierte: "Wir haben einen Fehler im zweiten Durchgang gemacht, den hat Biedenkopf ausgenutzt. Ich mache meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf, wir haben alles gemacht. Biedenkopf hat jetzt noch jede Menge Spiele vor der Brust und das heutige Spiel hat jede Menge Körner gekostet."

Dabei schaute er schon jetzt auf den nächsten Gegner Kesselbach/Odenhausen/Allertshausen. Sein Gegenüber Vladimir Kovacevic sprach von einer Superkulisse, einem absoluten Spitzenspiel und zeugte seiner Mannschaft Hochachtung, ist aber, mit Blick auf die Nachholspiele, der gleichen Meinung: "Solche Spiele wie hier liebst du als Fußballer, aber wir dürfen jetzt nicht abheben und müssen demütig bleiben. Wir haben am Samstag Schröck und dann kommt Burg."

Auch sein Keeper Dominik Geiss meinte: "Das Restprogramm muss auch noch gespielt werden. Da ist jedes Spiel so wichtig wie das heute. Da dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das auch schaffen."

Burgsolms: Lehne - Schweizer, Sandner, Vier, Find, Paal, Gierhardt (66. Wagner), Petrenko, Nitharsan (60. Brückel), Brumm, Hermer.

Biedenkopf: Geiss - Höflein, Zaun, Yildirim, Hidic (79. Herrmann), Gora (63. Bicen), Rakowski, Kovacevic, Runzheimer, Löwer (75. Cegledi), Taskiran.

Schiedsrichter: Nohman (Pohlheim) - Zuschauer: 350 - Tor: 0:1 Gora (47.)

VfB Wetter - TSF Heuchelheim 1:3 (1:1): Die Gäste gingen nach einer Viertelstunde durch Noel Mehari in Front und hatten in der Folge noch zwei, drei gute Möglichkeiten, um nachzulegen. Der zweite TSF-Treffer fiel zunächst jedoch aus, stattdessen egalisierte der VfB - zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend - durch Carlos Arsenio Sabino (40.), der sich im Eins-gegen-eins gegen Heuchelheims Schlussmann Dorian Balser durchzusetzen wusste.

Wetter kam deutlich druckvoller und bissiger aus der Kabine, fand in Durchgang zwei auch besser ins Spiel, mehr als "Halbchancen", so VfB-Trainer Clemens Drescher, ergaben sich aus Sicht der Heimmannschaft aber nicht. Die Begegnung schien auf der Kippe zu stehen, ehe der eingewechselte Andreas Klan in der 70. Minute den erneuten Gäste-Vorteil nach einer Eckballsituation besorgte. Heuchelheim wusste nun die Vorteile wieder auf seiner Seite, der ebenfalls eingewechselte Michael Rohde machte nach einem Konter in der 79. Minute alles klar. "Heuchelheim war heute besser und verdient gewonnen. Das war auch unabhängig von unserer Personalsituation", bilanzierte Drescher.

VfB Wetter: Kirchhain - Borwaski, Nehls, Vaupel, Drescher, Saager, Lorenz, Dempt, Ali Saleh, Busch, Arsenio Sabino.

TSF Heuchelheim: Balser - Krah, Kreiling, Ferdek, Schäfer, Auriga, Baier, Schmidt, Kießwetter, Mehari, Reinhardt.

Schiedsrichter: Simon (Ohmes) - Zuschauer: 50 - Tore: 0:1 Mehari (14.), 1:1 Arsenio Sabino (40.), 1:2 Klan (70.), 1:3 Rohde (79.).