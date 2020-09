Gruppenligist Heuchelheim wahrt Heimnimbus

Jetzt teilen:

HEUCHELHEIM (mcs). Die Turn- und Sportfreunde aus Heuchelheim surfen in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg weiterhin auf der Erfolgswelle. Am Dienstagabend schlug das Team von Trainer Daniel Marx den VfL Biedenkopf mit 3:0 (1:0) und feierte damit den dritten Erfolg im dritten Heimspiel dieser Saison und das bei insgesamt 10:0 Toren. Nach zuvor drei ungeschlagenen Spielen mussten sich die Luftkurortler dagegen erstmals in dieser Spielzeit geschlagen geben.

"Wir haben uns den Sieg aufgrund unserer kämpferischen und sehr disziplinierten Leistung auf jeden Fall verdient. Auch auf die langen Bälle Biedenkopfs auf Gora und Rakowski ist die Mannschaft von ihrem Trainer sehr gut einstellt worden", freute sich der TSF-Sprecher über den starken Auftritt seines Teams. Dieses hatte durch Cameron Stokes (9.), der an VfL-Keeper Sezgin Tökez scheiterte, die erste gute Chance und nach 25 Minuten erneut durch Stokes eine zweite gute Gelegenheit, ehe nach 28 Minuten die verdiente 1:0-Führung fiel. Dabei bediente Kevin Kaus Julian Weiser mustergültig, dieser vollendete ins lange Eck. Auf der Gegenseite musste Nico Lotz einmal in höchster Not retten (22.), ein Versuch von Luis Höflein (36.) flog über den Querbalken.

In Hälfte zwei tat sich dann fast 20 Minuten nichts, ehe die Weiß-Blauen die Partie binnen drei Minuten zu ihren Gunsten entschieden. Zunächst nutzte Kaus (64.) eine Biedenkopfer Unachtsamkeit freistehend zum 2:0 aus und Tobi Schmitt - nur 60 Sekunden nach Treffer Nummer zwei für den Torschützen Kaus gekommen - legte zwei Minuten später das 3:0 nach. Damit war die Begegnung praktisch entschieden, da die Heuchelheimer Defensive kompakt stand und fast nichts zuließen. Ein einziges Mal stand die "Gegentorlos-Serie" in der Schlussphase noch auf der Kippe, doch weil Daniel Gora bei seiner Chance nach 88 Minute nur die Latte des TSF-Tores traf, blieb es beim dritten "Zu Null-Sieg" der Gastgeber in Serie.

Heuchelheim: Schmitz - Tüschen, Krah, Reinhardt, Mengeler, Lotz, Kreiling, Weiser (55. Euler), Kießwetter, Kaus (65. Schmitt), Stokes.

Biedenkopf: Tökez - Höflein, Taskiran, Yildirim (74. Damm), Herrmann (43. Cegledi), Gantenberg, Zaun, Gawle, Lehnert (74. Schöbel), Gora, Rakowski.

Schiedsrichter: Cholewa (Dortelweil). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Weiser (28.), 2:0 Kaus (64.), 3:0 Schmitt (67.).