Gruppenligsreserve fordert die Kombach-Vermöbler

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HINTERLAND - In der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf scharren die Verfolger von Spitzenreiter FC Kombach mit den Hufen. Auch der VfL Biedenkopf II rechnet sich wieder Chancen aus und empfängt am Sonntag Kombach-Bezwinger FSV Sterzhausen. Die Kombacher stehen ihrerseits gegen Silberg/Eisenhausen II unter Zugzwang.

Die Liga hat dem FSV Sterzhausen zu danken. Da die Lahntaler am letzten Sonntag den Spitzenreiter Kombach mit 7:0 die erste Niederlage zugefügt haben, bleibt der Kampf um die Spitze spannend. Selbst der Achtplatzierte aus Gladenbach ist mit nur fünf Punkten Rückstand auf die Kombacher noch ganz gut im Geschäft. Auch der VfL Biedenkopf II (6./13 Punkte), der so zäh in die Saison gestartet war, hat nach dem 6:3 bei Allna-/Ohetal nur vier Zähler wett zu machen. Die Gruppenligareservisten haben am Sonntag um 12.30 Uhr den FSV Sterzhausen (3./14) zu Gast und können sich persönlich bei den Lahntalern bedanken. Nur mit Geschenken braucht der FSV nicht zu rechnen. Aber die hat Sterzhausen auch selber nicht zu vergeben. Die Crew von Spielertrainer Manuel Eichert schielt jetzt in Richtung Pole Position. Einen Sieger gab es zwischen VfL II und FSV übrigens noch nicht. Dafür aber viele Tore. Das letzte Aufeinandertreffen endete mit 2:2. 2017 gab es in einem Testspiel mal ein 7:7-Scheibenschießen. Der FC Kombach (1./17) muss seinerseits das Vorwochendebakel schnellstmöglich abhaken. Am Sonntag um 15 Uhr kommt die SG Silberg/Eisenhausen II (9./10). Die ertrotzte immerhin zuletzt Sterzhausen ein 3:3-Remis ab. Einen Punkt hinter Kombach lauert die SG Mornshausen/Erdhausen (2./16), die durch das 0:0 in Lohra den Sprung an die Spitze verpasste. Auf dem Erdhäuser Kunstrasen empfängt man jetzt die SG Friedensdorf/Allendorf (4./14) zum nächsten Verfolgerduell. Die Gäste haben nach dem 1:3 aus dem letzten Jahr noch eine Rechnung zu begleichen. Das 8:0 gegen Frohnhausen unterstrich den Torhunger der SGFA, der es jetzt aber mit der stärksten Defensive der Liga zu tun bekommt. Erst elf Gegentore mussten Mornshausen/Erdhausen in sieben Spielen einstecken. Der VfB Lohra (5./14) reist um 14.30 Uhr nach Wommelshausen. Gastgeber SG Wommelshausen/Dernbach II (11.) ist mit erst vier Zählern auf dem Konto Außenseiter. Vorletzter gegen Letzter heißt es um 12.30 Uhr, wenn die SpVgg Frohnhausen II (13./1) den Nachbarn SSV Allna-/Ohetal (12./3) zu Gast hat. Das letzte Duell vor einem Jahr endete mit einem 5:1-Sieg der Sinkershäuser. Gelingt Frohnhausen die Revanche? Der TSV Michelbach II (7./13) feierte im letzten Jahr bei der SG Lahnfels II (10./9) einen 4:1-Derbysieg. Am Sonntagmittag gastiert Michelbach erneut bei den nah gelegenen Kickern aus Sarnau und Goßfelden.