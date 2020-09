Hammertest für Hörlen/Lixfelds Serie

Jakob Weigel marschiert mit Hörlen/Lixfeld derzeit vorne weg, André Althaus ist mit Angelburg in der Verfolgerposition. Foto: Jens Schmidt

HinterlandVolles Programm am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf. Zwei Mannschaften sind noch ohne Punktverlust. Tabellenführer FC Türk Gücü Breidenbach hat gute Aussichten, das auch im Heimspiel gegen Aufsteiger Dautphetal zu bleiben, die von der SG Hörlen/Lixfeld beim Gastspiel am Breidensteiner Hammer zu lösende Aufgabe scheint etwas kniffliger.

Der FC Türk Gücü Breidenbach (1./9) macht derzeit in Sachen Fußball einfach alles richtig. Nach dem 5:0 in Bottenhorn scheinen die Türken nicht zu stoppen. Der anreisende Aufsteiger SG Dautphetal (15./0) jedenfalls ist mit erst zwei erzielten Toren am Hausberg krasser Außenseiter.

Die SG Hörlen/Lixfeld (2./9) grüßt in der Rangliste ebenfalls weiter fröhlich von oben. Dass die neue Spielgemeinschaft nach den ersten drei Spielen neun Punkte auf dem Konto hat, mag manchen überraschen. Beim 2:1 gegen Endbach/Günterod ging's eng zu, am Sonntag geht es beim TuSpo Breidenstein (10./3) gegen ein Team ähnlichen Kalibers. Die Breidensteiner, die erst zweimal gespielt haben, holten beim 3:4 in Breidenbach in der Schlussphase fast noch einen 0:3-Rückstand auf und soltten sich mit ähnlichem Kampfgeist auch mit dem Tabellenzweiten messen können. Der FV Breidenbach II (3./7) reist zur SG Holzhausen/Hommertshausen (14./3) und wird sich am Hünstein sicherlich nicht die erste Niederlage leisten wollen.

Weidenhäuser Torhunger muss Angelburg eine Warnung sein

Der FC Angelburg (4./7 Punkte) hat gegen den VfL Weidenhausen (9./3) in den letzten acht Begegnungen nur einmal gewinnen können. Gut die Hälfte der Partien ging unentschieden aus. Aber auch gegen Wallau sprach die Statistik zuletzt gegen Angelburg und der Vizemeister gewann mit 3:0. Allerdings haben sich die Weidenhäuser mit dem 8:1 gegen Holzhausen/Hommertshausen bereits kräftig warm geschossen.

Der FSV Buchenau (5./6) hat es seinen Anhängern gegen Wiesenbach am letzten Wochenende nicht gerade leicht gemacht. Nach einer 2:0-Führung lagen die "Lahnlustler" zwischenzeitlich 2:3 zurück, gewannen aber noch mit 4:3. Am Sonntag stellt sich Buchenau in Günterod beim SSV Endbach/Günterod (6./4) vor. Der Aufsteiger musste in Oberhörlen seine erste Niederlage hinnehmen, verlangte den Gastgebern dabei aber auch in Unterzahl alles ab. Der SV Eckelshausen (7./4) hat in Versbachtal noch ein 1:1 errungen. Mit dem Teilerfolg im Rücken gastieren die "Kauersteiner" am Sonntag beim FV Wiesenbach (16.). Der hat mit sieben Toren schon öfter getroffen als die Schwarz-Gelben, aber 14 Gegentreffer bescheren den Boxbachtallern aktuell die "Rote Laterne" und null Punkte. Die SG Versbachtal (8./4) hat beim Remis gegen Eckelshausen zahlreiche Torchancen liegen lassen. Gegen den SSV Bottenhorn (13./3) gibt es in Weipoltshausen eine neue Chance, es besser zu machen.

Bliebe noch das Gastspiel des FV Wallau (12./3) bei Tabellennachbar SV Hartenrod (11./3). Die letzten fünf Spiele gewann alle Hartenrod. Der letzte Wallauer Sieg am "Bismarck" datiert aus 2016. Die Rot-Weißen treten mit dem in Dautpe errungenen ersten Sieg (3:0) im Rücken an, die "Füchse" errangen den ihrigen eine Woche zuvor auswärts in Holzhausen (2:0).