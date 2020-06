Hessen Kassel bindet Kapitän

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Der künftige Konkurrent des TSV Steinbach Haiger in der Fußball-Regionalliga Südwest und Hessenliga-Vizemeister KSV Hessen Kassel hat vermeldet, mit Kapitän Frederic Brill einen weiteren wichtigen Leistungsträger im Team zu behalten. Brill erhält einen Einjahresvertrag bei den Nordhessen. "Das Gesamtpaket stimmt bei ihm, er führt unser Löwenrudel als Kapitän an", werden die KSV-Vorstände Jens Rose und Swen Meier in einer Mitteilung des Clubs zitiert. "Jeder, der mich kennt, weiß um meine Verbundenheit zu unserem Verein und deshalb freue ich mich, weiterhin ein Löwe zu sein, um vielleicht für die ein oder andere Überraschung in der Regionalliga zu sorgen", sagt Brill.