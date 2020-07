Hessischer Fußball-Verband plant mit Hin- und Rückrunde

Wann jubeln sie in der Hessenliga? Die Saison für die Fußballer des SC Waldgirmes soll am 6. September losgehen. Foto: Martin Weis

Frankfurt (rg). Die Planungen beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) und den einzelnen Klassenleitern für die neue Saison laufen auf Hochtouren - nun steht der Rahmenterminplan. Allerdings gibt es noch Fragezeichen.

Der stellvertretende Verbandsfußballwart Matthias Bausch aus Waldbrunn hatte schon vor einigen Wochen angekündigt, dass der HFV nicht nur den Saisonstart für den 6. September plant, sondern auch die Durchführung einer regulären Saison mit Hin- und Rückrunde anstrebt. Daran hat sich auch nichts geändert, allerdings gibt Bausch nach einer Videokonferenz mit allen Kreisfußballwarten zu bedenken: "Einige Kreise bekommen eine normale Hin- und Rückrunde mit diesen großen Klassen wohl nicht hin. Da gibt es je nach Region große Unterschiede, was beispielsweise der Winter macht."

Spielordnung des DFB bereitet noch Sorgen

Zudem müsse gewährleistet sein, dass hessenweit nach dem gleichen Modus gespielt werde. "Grundsätzlich wollen wir auf Verbandsebene auf jeden Fall eine Doppelrunde haben", betont Bausch, schließlich seien hier häufig Kunstrasenplätze als Ausweichplatz vorhanden.

Stand jetzt ist laut des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) auch gar nichts anderes möglich: Paragraph vier der DFB-Spielordnung besagt nämlich, dass in Rundenspielen im Rahmen einer Spielklasse jeder gegen jeden in Vor- und Rückspiel bei wechselseitigem Platzvorteil anzutreten ist. Für die Saison 2019/2020 wurde die DFB-Spielordnung dahingehend geändert, dass die Mitgliedsverbände abweichende Regelungen beschließen können. "Aktuell ist das für alle Landesverbände bindend. Wir hoffen, dass der Paragraph noch geändert wird und so wie in der abgebrochenen Saison verfahren wird", erklärt Bausch. Am Mittwoch tagt der DFB, dann soll die Entscheidung fallen.

In der Hessenliga - und damit auch für den SC Waldgirmes - steht der Spielplan wiederum. Mit 20 Mannschaften, mit Hin- und Rückrunde, also 38 Spieltagen. "Aber wir wollen nochmal zumindest den Mittwoch abwarten, es hängt alles von der Entwicklung des Infektionsgeschehens und von den behördlichen Vorgaben ab. Wenn wir nämlich erstmal angefangen haben, müssen wir die Saison mit Hin- und Rückrunde auch durchziehen. Ob man das dann tatsächlich kann, steht nochmal auf einem anderen Blatt", so Bausch. Allerdings müsse man mehrere Alternativen in petto haben, sollten die Kontaktbeschränkungen nicht weiter gelockert werden oder sogar nochmals verschärft werden: "Das wird eine sehr schwierige, komplizierte Saison - für alle Beteiligten. Man braucht Alternativen für den Fall, dass es nicht klappt", so Bausch. Und zwar: Für den Fall, dass die Saison verspätet gestartet werden kann (per Einfach-Runde mit oder ohne Play-offs und Play-downs) oder nicht zu Ende gebracht werden kann.

Als Problem gerade in höhergelegenen Gebieten könnte sich nämlich der Entwurf des Rahmenterminplans erweisen: Dieser sieht vor, dass in allen Kreisen bis zum 13. Dezember gespielt wird und die Saison - zumindest in großen Klassen - schon am 21. Februar fortgesetzt wird: "Aber dafür muss der Winter mitspielen", so Bausch. Für die Vereine in der Hessenliga hat er aber auch eine gute Nachricht: Es gibt bis zum Winter weniger Doppelspieltage als befürchtet: "Wir planen in der Vorrunde vier Wochenspieltage und in der Rückrunde dann ebenfalls vier. Die finden aber allesamt an den Feiertagen statt." Gut möglich ist, dass es zumindest auch in der Verbandsliga aufgrund der teilweise großen Entfernungen nur vier Wochenspieltage geben wird.