HFV beschließt Regelungen zu Schnittstellenligen

Der HFV hat nun entschieden, wie die abgebrochene Saison in den sogenannten Schnittstellenligen gewertet werden. Foto: Christian Pomoja

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

REGION - Der Verbandsvorstand des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) hat nun auch im Umlaufverfahren Entscheidungen bezüglich der Wertung der bereits abgebrochenen Meisterschaftswettbewerbe der Ligen getroffen, die über eine Schnittstelle zu den von anderen Verbänden bzw. Spielklassenträgern organisierten übergeordneten Ligen verfügen. Es geht dabei um die Hessenligen der Männer und Frauen sowie die Hessenligen der A-, B- und C- Junioren sowie B-Juniorinnen. Folgende Entscheidungen teilte der Verband am Dienstagabend mit:

- Der Abstieg aus allen genannten Spielklassen entfällt.

- Für den Fall, dass die Männer-Regionalliga Südwest, in der die beiden mittelhessischen Clubs TSV Steinbach Haiger und FC Gießen spielen, entgegen der getroffenen Ankündigung, die Meldung eines Aufsteigers für die Folgespielzeit 2021/2022 durch den HFV und eine entsprechende Teilnahme der gemeldeten Mannschaft hieran zulässt, würde der HFV diese Mannschaft nach der Quotientenregelung ermitteln. Genauso verhielte es sich für Teilnehmer eventueller Aufstiegsspiele.

- Auch im Frauenbereich findet die Quotientenregelung zur Ermittlung des Aufsteigers in die Regionalliga Süd, in der auch der FSV Hessen Wetzlar mitmischt, Anwendung. Verzichtet die so ermittelte Mannschaft auf eine entsprechende Meldung an die Regionalliga Süd, kann das entsprechende Recht bis zu dem sich aus dieser Tabelle ergebenden 4. Tabellenplatz weitergegeben werden.

- Die Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die jeweilige Junioren-Bundesliga der A- und B-Junioren werden vom HFV anhand des letzten Tabellenstandes vor dem Abbruch der jeweiligen Hessenliga unter Anwendung der Quotientenregelung ermittelt, so dass der Erstplatzierte dieser Tabelle als entsprechender Teilnehmer gemeldet wird. Auch hier kann das Aufstiegsrecht bis zum vierten Tabellenplatz weitergegeben werden. Die gleiche Regelung gilt für die C-Junioren in Hinblick auf den Aufstieg, soweit der übergeordnete Spielklassenträger den Teilnehmer für die Folgespielzeit 2021/22 aufnimmt.

- Ebenso wird die teilnehmende Mannschaft an den Relegationsspielen (Aufstiegsspielen) um den Aufstieg in die B-Juniorinnen Bundesliga Süd vom HFV anhand des letzten Tabellenstandes vor dem Abbruch der B-Juniorinnen Hessenliga unter Anwendung der Quotientenregelung im Quervergleich der vier zu Saisonbeginn gebildeten Gruppen der B-Juniorinnen Hessenliga ermittelt, so dass der Erstplatzierte dieser Tabelle als entsprechender Teilnehmer gemeldet wird. Verzichtet die so ermittelte Mannschaft auf eine entsprechende Meldung zur Teilnahme oder ist ihr aufgrund von übergeordneten Vorschriften eine Teilnahme an den Relegationsspielen zur B-Juniorinnen Bundesliga Süd verwehrt, kann das entsprechende Recht an den sich aus dieser Tabelle ergebenden zweiten Tabellenplatz weitergegeben werden. (red)