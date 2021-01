HFV bietet wieder Sprechstunden an

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Ende November hat der Hessische Fußball-Verband (HFV) sein digitales Informations- und Beteiligungsangebot für seine Vereine gestartet. Im Dezember stand HFV-Präsident Stefan Reuß Vereinen und Pressevertretern im Rahmen einer Online-Sprechstunde für Fragen zur Verfügung, nun setzt der HFV seine digitalen Begegnungen fort.

Mit den Sprechstunden verfolgt der Verband das Ziel, dass Vereine zu ausgewählten Themen mit einem Präsidiumsmitglied direkt in Kontakt kommen, ihre Fragen an den Verband stellen und ihre Herausforderungen diskutieren können. Für den HFV bieten die Sprechstunden die Möglichkeit, von den Vereinen direkte Rückmeldungen zu ihrer Situation und zu ihren Wünschen zu erhalten. Anmeldungen zu den jeweiligen digitalen Sprechstunden sind über die Homepage des Hessischen Fußball-Verbandes bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung möglich. Über ein entsprechendes Online-Formular auf der HFV-Homepage können eigene Fragen bis zum jeweils angegebenen Zeitpunkt gestellt werden. Die Zugangslinks für die Sprechstunden werden am Veranstaltungstag an die Teilnehmer verschickt.

1. Februar, 18 Uhr: HFV-Qualifizierungsoffensive vor dem Restart - Aus-/Fort- und Weiterbildung als Trainer und Vereinsmitarbeiter mit Frank Illing.

4. Februar, 19 Uhr: Spielbetrieb der Frauen und Juniorinnen mit Silke Sinning.

Zum Thema Spielbetrieb der Senioren wird der HFV Mitte Februar ebenfalls noch eine Sprechstunde durchführen, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Für weitere Fragen stehen Stephanie Nöthen (E-Mail: stephanie.noethen@hfv-online.de, Tel.: 069-677282-241) und Jonas Stehling (E-Mail: jonas.stehling@hfv-online.de, Tel.: 069-677282-444) zur Verfügung.