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Dienstag, 28.07.2020 - 18:45
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HFV legt Hygienekonzept für Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs vor

Ab 1. August dürfen die Amateurvereine in Hessen wieder Fußball spielen. Trainiert und gespielt wird unter der Maßgabe eines Hygienekonzeptes, das von allen Beteiligten ein hohes Maß an Disziplin abverlangt.

Von Frank Kaminski
Ein Bild, das (erst einmal) der Vergangenheit angehört: Die typische Sportplatz-Atmosphäre wird es bis auf weiteres nicht mehr geben. Das Hygienekonzept des Hessischen Fußball-Verbandes fordert in allen Bereichen rund um das Spielfeld einen Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Foto: Susanne Heydecke

Ein Bild, das (erst einmal) der Vergangenheit angehört: Die typische Sportplatz-Atmosphäre wird es bis auf weiteres nicht mehr geben. Das Hygienekonzept des Hessischen Fußball-Verbandes fordert in allen Bereichen rund um das Spielfeld einen Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Foto: Susanne Heydecke

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Fotos
Ein Bild, das (erst einmal) der Vergangenheit angehört: Die typische Sportplatz-Atmosphäre wird es bis auf weiteres nicht mehr geben. Das Hygienekonzept des Hessischen Fußball-Verbandes fordert in allen Bereichen rund um das Spielfeld einen Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Foto: Susanne Heydecke

Ein Bild, das (erst einmal) der Vergangenheit angehört: Die typische Sportplatz-Atmosphäre wird es bis auf weiteres nicht mehr geben. Das Hygienekonzept des Hessischen Fußball-Verbandes fordert in allen Bereichen rund um das Spielfeld einen Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Foto: Susanne Heydecke

Frank Illing hat zusammen mit vier Mitstreitern das Hygienekonzept des HFV ausgearbeitet. Archivfoto: Manfred Bohl

Frank Illing hat zusammen mit vier Mitstreitern das Hygienekonzept des HFV ausgearbeitet. Archivfoto: Manfred Bohl

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ONLINE-SEMINAR

Der Hessische Fußball-Veband (HFV) bietet Vereinsvertretern noch bis einschließlich Freitag jeden Abend ein Online-Seminar an, das das Hygiene-Konzept detailliert vorstellt. Unter dem Titel "Sichere Rückkehr in den Spielbetrieb" werden in acht Kapiteln die wichtigsten Regelungen erklärt.

Erläutert wird der gesetzliche und behördliche Rahmen und es gibt einen Überblick über die allgemeinen Hygieneregeln. Erklärt wird der Umgang mit Verdachtsfällen, der Zutritt zur Sportanlage und die Zonen auf dem Sportglände. Neben allgemeinen Hinweisen zum Trainings- und Spielbetrieb gibt es auch Empfehlungen für Vertragsspieler*innen und bezahlte Trainer*innen.

Die Vereinsvertreter haben jeweils am Ende eines Themenkomplexes die Möglichkeit, per Chat Verständnisfragen zu stellen. Individuelle Fragen werden am Ende der Schulung beantwortet. (fk)

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