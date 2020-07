HFV legt Hygienekonzept für Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs vor

Der Hessische Fußball-Veband (HFV) bietet Vereinsvertretern noch bis einschließlich Freitag jeden Abend ein Online-Seminar an, das das Hygiene-Konzept detailliert vorstellt. Unter dem Titel "Sichere Rückkehr in den Spielbetrieb" werden in acht Kapiteln die wichtigsten Regelungen erklärt.

Erläutert wird der gesetzliche und behördliche Rahmen und es gibt einen Überblick über die allgemeinen Hygieneregeln. Erklärt wird der Umgang mit Verdachtsfällen, der Zutritt zur Sportanlage und die Zonen auf dem Sportglände. Neben allgemeinen Hinweisen zum Trainings- und Spielbetrieb gibt es auch Empfehlungen für Vertragsspieler*innen und bezahlte Trainer*innen.

Die Vereinsvertreter haben jeweils am Ende eines Themenkomplexes die Möglichkeit, per Chat Verständnisfragen zu stellen. Individuelle Fragen werden am Ende der Schulung beantwortet. (fk)