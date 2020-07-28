HFV legt Hygienekonzept für Wiederaufnahme des Fußball-Spielbetriebs vor

Ein Bild, das (erst einmal) der Vergangenheit angehört: Die typische Sportplatz-Atmosphäre wird es bis auf weiteres nicht mehr geben. Das Hygienekonzept des Hessischen Fußball-Verbandes fordert in allen Bereichen rund um das Spielfeld einen Mindestabstand von 1,50 Meter ein. Foto: Susanne Heydecke
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VRElMJxgJz9hMJ4gEJyhqTIcoUIhMljtH2AboTI1p2IhoZB2p3IhMljtGJyhMTImqTSvp3EuozDtLzIcVSAjnJIfpTS1p2IhBvOOLvNkYvOOqJq1p3DtMZB8pzMyovOxnJHtDJ1uqTI1paMypzIcozHtnJ4tFTImp2IhVUqcMJEypvOTqpBsLzSfoPOmpTyyoTIhYvOOLzIlVToQiUVtH3OcMJkypvjtIUWunJ5ypvjtJaImL2uuqJIlVUIhMPOxnJHtIzIlMJyhMFOcp3DtMKZtMJyhVSAjnJIfVT1cqPOhMKIyovOFMJqyoT4hVREyoz4tqUWunJ5cMKW0VUIhMPOaMKAjnJIfqPO3nKWxVUIhqTIlVTEypvOALpBsM2SvMFOynJ5yplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqTImYPOxLKZtLJkfMJ4tDzI0MJyfnJq0MJ4tMJyhVTuinTImVR1uj58tLJ4tETymrzyjoTyhVTSvqzIloTShM3Dh
I2IlVT1cqUAjnJIfMJ4tq2yfoPjtLzIhj7M0nJq0VTIcozHtEaWynJquLzHtMTIlVSAjo3W0LJ5fLJqyVToQiUVtMTIhVSAjnJIfLzI0pzyyLvOxqKWwnPOxLKZtraImqZBxozEcM2HtG3WxoaIhM3ZgVT9xMKVtE2ImqJ5xnTIcqUAuoKDhVSMipzS1p3AyqUc1ozptMTSzj7klVTymqPOxLKZtIz9loTIaMJ4tMJyhMKZtFUyanJIhMJgioacypUEypl4tETIlVRuyp3Acp2AbMFOTqpBsLzSfoPOJMKWvLJ5xVPuVEyLcVTuuqPOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tITSaMJ4tMJyhVTIhqUAjpzIwnTIhMTImVR11p3EypzgioacypUDtMKWupzWynKEyqPjtqJ0tMTIhVSMypzIcozIhVUc1VTuyoTMyovO1ozDtqJ0tMJyhMFOgj7MaoTywnUA0VTIcozuynKEfnJAbMFOJo3WaMJuyoaA3MJymMFOmnJAbMKW6qKA0MJkfMJ4h
ETSmVSOupTyypvO1oJMup3A0VUAyL2umVSAynKEyovO1ozDtp3EynUDtp2IcqPORnJIhp3EuM21cqUEuMlOuqJLtMTIgVR9hoTyhMF1Do3W0LJjtMTImVRuTIvOuqJAbVTSfplORo3qhoT9uMPOvMKWynKDhVRImVTWyp2AbpzIcLaDtMTI0LJyfoTyypaDfVUIhqTIlVUqyoTAbMJ4tDKIzoTSaMJ4tM2ImpTyyoUDtqJ5xVUElLJyhnJIlqPO3MKWxMJ4tMTSlMvjtqJ0tMTyyVRShp3EyL2g1ozqmM2IzLJulVT1cqPOQG1MWEP0kBFOuqJLtMJyhVR1cozygqJ0traHtLzImL2ulj6Ehn2IhYvNvE3W1ozEfLJqyVTymqPOynJ4tGTIcqTMuMTIhVTEyplORMKI0p2AbMJ4tEaKQa2WuoTjgDaIhMTImYvORnJImMFOSoKOzMJufqJ5aMJ4tnTSvMJ4tq2ylVTIlq2IcqTIlqPO1ozDtLKIzVRuyp3AyovO1ozDtMTyyVTucMKVtM2IfqTIhMTIhVRWyp3EcoJ11ozqyovO6qJqyp2Abozy0qTIhVvjtMKWeoZBxpaDtEaWuozftFJkfnJ5aVUMioFOVEyLhVRIlVTymqPOJo3WmnKE6MJ5xMKVtMTImVSMypzWuozEmLKImp2AbqKAmMKZtMfB8pvOEqJSfnJMcrzyypaIhMlO1ozDtIzIlMJyhp2IhqUqcL2gfqJ5aVUIhMPObLKDtoJy0VUMcMKVtq2IcqTIlMJ4tGJy0p3ElMJy0MKWhVTEuplOhqJ4tqz9loTyyM2IhMTHtFUyanJIhMJgioacypUDtLKImM2IupzWynKEyqP4tETSlj7kvMKVtnTyhLKImVTuuqPOxnJHtDKWvMJy0p2qlqKOjMFOxLKZtG25fnJ5yYIAyoJyhLKVtVyAcL2uypzHtHfB8L2geMJulVTyhVTEyovOGpTyyoTWyqUWcMJVvVTIhqUqcL2gyoUDfVTEuplOmMJy0VR1ioaEuMlOuoTkuLzIhMTkcL2ttnJ4tn25upUNtBGNtGJyhqKEyovOxMKEunJkfnJIlqPQQiTWypvOxLKZtF29hrzIjqUOupTyypvO1ozDtMTyyVTSfoTqyoJIcozIhVSWyM2IfqJ5aMJ4tnJ5zo3WgnJIlqP4tDzIcoFOOqJM0LJg0VUqupzIhVQZ1ZvOJMKWynJ5mqzIlqUWyqTIlVUc1M2ImL2uuoUEyqP4tVyqcpvObLJWyovOcoaAaMKAuoKDtAGNjZPOHMJyfozIboJIlpTmQcUE6MFjtMTSmVTymqPOuoUAiVT1ynUVtLJkmVTS1p3WynJAbMJ5xVToQiUVtqJ5mMKWyVTI0q2SmVT1ynUVtLJkmVQVkZQNtIzIlMJyhMFVh
EUWynFODqJ5eqTHtp3ElMJywnTIhVTEcMFOJMKWzLKAmMKVtMTImVRgioacypUEyplOvMKAiozEypaZtnTIlLKImYPOxnJHtMTIhVSAjnJIfLzI0pzyyLvOcovOxMJ4tofBxL2umqTIhVR1iozS0MJ4tpUYQcTqyovO3MKWxMJ4hVRIlp3EyoaZtopB8p3AyovOxnJHtF29hqTSeqTEuqTIhVTSfoTIlVSOypaAiozIhYPOxnJHtLJ4tMJyhMJ0tH3OcMJjtqTIcoT5ynT1yovjtMKWzLKAmqPO3MKWxMJ46VTEcMFOxMKVtH3OcMJkypvjtIUWunJ5ypvjtDzI0pzI1MKVfVSAuozy0j6E0MKVfVSc1p2AbLKIypvO1ozDtFTIfMzIlYvOTj7klVTIcovOGpTyyoPOaMJk0MJ4tZwHjVSOypaAiozIhVTSfplOVj7MwnUA0M3WyoacyYPNvMTyyVTShq2ImMJ5xMFOUMKAuoKEjMKWmo25yoacunTjtnJ0tHzSboJIhVTEyplOGpTyyoTWyqUWcMJWyplOcp3Dtp3EyqUZtLzIeLJ5hqPVfVTkuqKEyqPOxnJHtGJUQa2quLzHhVREcMFOBLJ1yovjtDJElMKAmMJ4tqJ5xVSEyoTIzo25hqJ1gMKWhVUAcozDtnzI3MJyfplOzj7klVTIcozIhVR1iozS0VTS1Mac1LzI3LJulMJ4tqJ5xVP0tMzSfoUZtofB2qTyaVP0tLJ4tMTyyVUc1p3GQcT5xnJqyovOPMJwQgaWxMJ4traHtj7kvMKWgnKE0MJkhVUAiq2yyVPW1oaMypaeQiTqfnJAbVvOhLJAbVRSvoTS1MvOxMKVtEaWcp3DtVaAcL2uypvO1ozDtMTS0MJ5mL2u1qUceo25zo3WgVUc1VTmQgaAwnTIhVT9xMKVtraHtqzIlozywnUEyovVhVRS1L2ttMTyyVSElLJyhnJ5ap2WyqTIcoTyaqJ5aVT11p3ZtnzI3MJyfplOxo2g1oJIhqTyypaDtq2IlMTIhYt==
ONLINE-SEMINAR
Der Hessische Fußball-Veband (HFV) bietet Vereinsvertretern noch
bis einschließlich Freitag jeden Abend ein Online-Seminar an, das das Hygiene-Konzept detailliert vorstellt. Unter dem Titel "Sichere Rückkehr in den Spielbetrieb" werden in acht Kapiteln die wichtigsten Regelungen erklärt.
Erläutert wird der gesetzliche und behördliche Rahmen und es gibt einen Überblick über die allgemeinen Hygieneregeln. Erklärt wird der
Umgang mit Verdachtsfällen, der Zutritt zur Sportanlage und die Zonen auf dem Sportglände. Neben allgemeinen Hinweisen zum Trainings- und Spielbetrieb gibt es auch Empfehlungen für Vertragsspieler*innen und bezahlte Trainer*innen.
Die Vereinsvertreter haben jeweils am Ende eines Themenkomplexes die Möglichkeit, per Chat Verständnisfragen zu stellen.
Individuelle Fragen werden am Ende der Schulung beantwortet. (fk)
JaqynKEyoaZtM2IfqTIhVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfovQQiTWypzSfoPOuqJLtMTIgVSAjo3W0M2Ifj6EhMTHhVRS1p25unT1yVTymqPOxLKZtH3OcMJkzMJkxYPO3MJ5hVTEcMFODLKW0nJHtoZBxqJM0YvOWovOHpzScozyhM3ZgVUIhMPOGpTyyoUOuqKAyovOcozEyplOcp3DtMTIlVR1cozEyp3EuLaA0LJ5xVUMiovNkYQHjVR1yqTIlVTS1L2ttLKIzVTEyoFODoTS0rvOynJ56qJuuoUEyovjtqzIloJIln3DtMTSmVRgioacypUEjLKOcMKVtMKujoTy6nKDhVSMypzWiqTIhVUAcozDtDzIapfB8j591ozqmpzy0qJSfMFjtIJ1upz11ozqyovjtMTSmVSAjqJAeMJ4to2EypvOBLKAypUI0rzIhVTS1MvOxMJ0tH3OcMJkzMJkxYvOSnJ5yVRS1MaEynJk1ozptMTIlVSAjo3W0p3GQcUE0MFOcovOxpzIcVSciozIhVUAioTjtM2I3j6EbpzkynKA0MJ4fVTEup3Ztj7kvMKWuoTjtMTyyVT7QgaEcM2HtETymqTShrvOaMKqunUW0VUqcpzDh
ETyyVSciozHtZFjtMTIlVRyhozIhpzS1oFO1ozDtMTSmVSAjnJIfMzIfMPjtMTSlMvOhqKVtLJ4tMzImqTqyoTIaqTIhVSO1ozg0MJ4tLzI0pzI0MJ4tq2IlMTIhVUIhMPOhqKVtMUIlL2ttDJg0MKIlMFjtMTyyVToQiUVtMTIhVSAjnJIfLzI0pzyyLvOhj7M0nJptp2yhMP4tJz9hMFNlVUIgMzSmp3DtMTIhVSIgn2kynJEyLzIlMJywnPjtqJ5xVTS1L2ttnTyypvOaMJk0MJ4tGJyhMTImqTSvp3EuozDtp293nJHfVTMuoTkmVT7QgaEcMljtMTSmVSElLJqyovOynJ5yplOAqJ5xYH5up2IhYIAwnUI0rzImYvORnJHtEJ1jMzIboUIhMlOxMKZtFRMJVTkuqKEyqPjtMTyyVTqyozIlMJkfMFOOqJMyoaEbLJk0p2EuqJIlVTyhVTEyovOYLJWcozIhVPWuqJLtMTSmVT5iqUqyozEcM2HtGJyhnJ11oFO6qFOvMKAwnUYQcT5eMJ4vYvOTj7klVSc1p2AbLKIypvOaMJk0MJ4tMTyyVRMyp3EfMJq1ozqyovOzj7klVTEcMFOno25yVQZhVRS1L2ttnTyypvOaMJk0MJ4tnzI3MJyfplNkYQHjVR1yqTIlVR1cozEyp3EuLaA0LJ5xYPOOLaA0LJ5xp21upzgcMKW1ozqyovOmo2kfMJ4tG3WcMJ50nJIlqJ5aVTWcMKEyov4tFJ0tEJyhM2ShM3AvMKWynJAbVUAioTjtMJyhMFNvH2AboTI1p2IhoZB2p3IhMlVtMfB8pvOSoaEfLKA0qJ5aVUAipzqyowbtMJyhMFOlj6E1oJkcL2uyVUIhMPO6MJy0oTywnTHtIUWyoz51ozptLzIcoFOPMKElMKEyovOiMTIlVSMypzkup3AyovOxMKZtE2Ifj6EhMTImYvOIozDtLKIwnPOxnJHtITIuoKZtp29foTIhVTWynFOOov0tqJ5xVRSvpzIcp2HtopB2M2kcL2umqPOuqJLtEzSbpzqyoJIcoaAwnTSzqTIhVUMypaccL2u0MJ4fVTIgpTMinTkyovO3nKWxVTIcozHtVzyhMTy2nJE1MJkfMFOOoaWynKAyVv4=
EUWcqUEyoaZtopB8p3AyovOxnJHtIzIlMJyhMFOdMKqynJkmVT1yoTEyovjtq2IfL2uyplOVrJqcMJ5yn29hrzIjqPOmnJHtqJ1mMKE6MJ4hVPWSoaE3MJEypvOynJ4tMJyaMJ5yplOiMTIlVTEuplOVEyLgF29hrzIjqPVfVTIln2mQcUW0VRyfoTyhMljtMTIlVTIcovOynJ5bMJy0oTywnTImVSMipzqynTIhVTWyMfB8paqipaEyqPjtVzEuoJy0VTEcMFOGpTyyoUWyM2IfovOgj7MaoTywnUA0VToQiUVtLJkfMFOPMKEynJkcM3EyovOeoTSlVUIhMPO2MKWmqZBxozEfnJAbVUAcozDhVvOGo2kfqTHtMJyhVSMypzIcovOynJ4tMJyaMJ5yplOYo256MKO0VTWyqz9lraIaMJ4fVT11p3ZtMTyyplOxqKWwnPOxLKZtraImqZBxozEcM2HtE2ImqJ5xnTIcqUZgVT9xMKVtG3WxoaIhM3AuoKDtM2IjpfB8MaDtqJ5xVTMlMJyaMJqyLzIhVUqypzEyov4tJaIxMJ0topB8p3AyovOxnJHtETI0LJyfplOUMJqhMKWhVUIhMPOGL2ucMJEmpzywnUEypz4tpzIwnUE6MJy0nJptqz9lVTIcozIgVSAjnJIfVT1cqTqyqTIcoUDtq2IlMTIhYt==
IJ0tMTyyVTcyq2IcoUZtM2SmqTqyLzIhMTIhVSMypzIcozHtLzIcVTEypvOIoKAyqUc1ozptMTIlVRu5M2yyozHgHzIaMJkhVUc1VUIhqTIlp3GQiUE6MJ4fVT5coJ10VTEypvOVEyLtLKIwnPOxnJHtE2SmqUMypzIcozHtnJ4tMTyyVSOzoTywnUDhVRIcM2IhplOuqKAaMKqcMKAyozHtDJ5mpUWyL2ujLKW0ozIlVToQiUVtFUyanJIhMJMlLJqyovOmnJ5xVTygVSAjnJIfLzIlnJAbqPO6qFO2MKWgMKWeMJ4hVSc1MTIgVUqcpzDtMJ1jMz9boTIhYPOxLKAmVTIcovOPMKElMKIypvOxMKZtE2SmqUMypzIcoaZtpzIwnUE6MJy0nJptqz9lVSAjnJIfLzIanJ5hVTShpzIcp3DfVUAcL2ttnJ4tMTyyVZB2paEfnJAbMJ4tE2IaMJWyozuynKEyovOynJ53MJymMJ4toZBxp3A0VUIhMPOxnJImMFOWozMipz1uqTyiozIhVTEuoz4tLJ4tH3OcMJkypvjtIUWunJ5ypvO1ozDtDzI0pzI1MKVtq2IcqTIlM2yvqP4=
H2AboTyyj59fnJAbVTSjpTIfoTyypaDtFJkfnJ5aVTSvMKVtLKIwnPOuovOxnJHtJaImL2uuqJIlYvNvEKZtoKImplOcovOxnJHtF8B2pTMyYPOxLKAmVTEuplOULJ56MFO1oaEypvOvMKAiozEypzIhVSIgp3GQcT5xMJ4tp3EuqUEznJ5xMKDfVTEup3ZtMTyyVRSvp3EuozEmYFO1ozDtFUyanJIhMKWyM2IfovOaMJk0MJ4hVSqcpvOvpzS1L2uyovOGL2ucoTEypvjtGJSln2yypaIhM2IhYPODoTS0rzE1pzAbp2SaMJ4hVSqcpvOvpzS1L2uyovOmMJ5mnJWcoTymnJIlqTHtJaImL2uuqJIlYvVtH29foUEyVTImVSIhMJyhp2ywnUEcM2HtM2IvMJ4fVTMipzEypaDtMTSmVRgioacypUEjLKOcMKVtraIgVRuuozEyoT4tLKIzYvNvHTIlp29hMJ4fVTEcMFOhnJAbqPO6qKVtEJyhnTSfqUIhMlOxMKVtHzIaMJkhVTWypzIcqPOmnJ5xYPO3nKWxVTygVSWunT1yovOxMKZtFTS1p3WyL2u0plOxMKVtJaI0pzy0qPO2MKW3MJulVT9xMKVtp2yyVUqypzEyovOxMKVtH3OipaEmqZBxqUEyVUMypaqcMKAyov4v
H28tMTI0LJyfoTyypaDtMTSmVRu5M2yyozHgF29hrzIjqPOxMKZtFRMJVTS1L2ttnKA0YPOxnJHtIzIlMJyhp3MypaElMKEypvObLKE0MJ4tnJ0tMKWmqTIhVR9hoTyhMF1GMJ1cozSlVT5iL2ttraImj6E0rzkcL2uyVRMlLJqyov4tDzIcp3OcMJkmq2Icp2HfVT9vVTEcMFOPMJuuozEfqJ5aVTIcozImVUMypzkyqUc0MJ4tH3OcMJkypaZtLKIzVTEyoFODoTS0rvOgj7MaoTywnPOcp3DtXRcuYPO3MJ5hVTEypvOPMKElMKIypvOVLJ5xp2AbqJuyVUIhMPOALKAeMFO0pfBxM3DcVT9xMKVto2VtM2I0pzSaMJ5yVSElnJgiqUZtMJyhVRyhMzIeqTyioaAlnKAcn28tMTSlp3EyoTkyovNbGzywnUDfVUqyoz4tMTyyp2HtoJy0VRuuozEmL2u1nTIhVTIcozqyp2SgoJIfqPO1ozDtMTShovOvMJxtAwNtE3WuMPOaMKqup2AbMJ4tq2IlMTIhXF4tEfB8pvOTpzShnlOWoTkcozptp2yhMPOxLKZtp2IbpvOaqKEyVRucoaqynKAyYPO1oFOxLKZtFUyanJIhMF1Yo256MKO0VT5iL2ttraHtqzIlMzIcozIlov4tVyqcpvOmLJ1gMJkhVTSfoPOxnJImMFOTpzSaMJ4tqJ5xVUA0MJkfMJ4tMTyyp2HtoJy0p2SgqPOxMJ4tDJ50q29lqTIhVTEuoz4tLJkmVRMOHFOiozkcozHfVUAiMTSmplO3nKVtLJkfMFOuqJLtMJyhMJ0tM2IgMJyhp2SgMJ4tH3EuozDtMTImVSqcp3AyoaZtp2yhMP4v