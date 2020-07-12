HFV-Passstellenleiter Stefan Heck im Interview

Arbeitserleichterung nicht nur in Zeiten der Corona-Krise: Bei der HFV-Passstelle werden rund 90 Prozent der Anträge online getätigt. Das macht den Job für Abteilungsleiter Stefan Heck und sein Team in der "heißen Phase" etwas einfacher. Foto: Rüdiger Dittrich
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CHRONOLOGIE
12. März: Der Hessische Fußball-Verband (HFV) informiert in einer Pressemitteilung, dass der Spielbetrieb "aufgrund der aktuellen Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus ... vorerst bis einschließlich Karfreitag, den 10. April 2020" ruhen wird.
4. April: Der HFV verlängert auf einer virtuellen Vorstandssitzung die Spielpause. "Bis auf Weiteres" wird diese andauern. Von einem Saison-Abbruch ist dagegen (noch) keine Rede. 3. Mai: Die Rufe nach einem Saison-Abbruch werden lauter. Auf einer weiteren Videokonferenz beschließen die HFV-Verantwortlichen diesen aber noch nicht. Es sollen die behördlichen Entscheidungen bezüglich möglicher Lockerungen abgewartet werden. Zudem wird ein Sieben-Punkte-Plan vorgestellt, der unter anderem vorsieht, ein Stimmungsbild für die Szenarien bei den hessischen Vereinen einzuholen.
16. Mai: Der historische Tag für den Fußball in Hessen ist da. Die HFV-Verantwortlichen entscheiden, dass die Saison 2019/2020 abgebrochen wird. Das zuvor eingeholte Stimmungsbild war eindeutig. Es wird beschlossen, dass es keine Absteiger geben wird, und der nach der Quotientenregel Tabellenerste aufsteigt. Die Entscheidung, was mit den Teilnehmern der Aufstiegsspiele und Relegationsrunden passiert, wird vertagt. Dieser Beschluss muss auf dem außerordentlichen virtuellen Verbandstag im Juni noch formaljuristisch bestätigt werden.
20. Juni: Der Abbruch wird auf dem HFV-Verbandstag bestätigt. Für die Releganten wird ebenfalls die Quotientenregel angewandt. Endlich haben die Clubs Planungssicherheit, wissen, in welcher Liga sie in der neuen Saison spielen werden und können ihren Kader dementsprechend planen. (tig)
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