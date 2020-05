Hinterländer Schiris geben die Vorreiter

Mirko Hecklinger (links) und Moritz Harbusch bereiten derzeit den ersten Online-Neulingslehrgang der Schiedsrichtervereinigung Biedenkopf vor. Foto: Hecklinger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HinterlandDie Wettkämpfe in Sachen Fußballsport liegen aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor brach. Untätig ist die Schiedsrichtervereinigung Biedenkopf aber keineswegs. Sie bietet einen Online-Neulingslehrgang an, den ersten seiner Art in der heimischen Region.

"Wir wollen und müssen aus dieser Situation für die Vereine und für uns das Beste machen", erklärt Mirko Hecklinger (SG Mornshausen/S.), Lehrwart und Ansetzer der Hinterländer Referees. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Moritz Harbusch (SG Silberg/Eisenhausen) sowie dem Kreisschiedsrichterausschuss und dem Hessischen Fußballverband wird ab 20. Juni ein Online-Neulingslehrgang angeboten. Da die Sportheime und andere Räumlichkeiten für größere Veranstaltungen noch immer gar nicht oder nur schwer zugänglich sind, wählt man als erste Vereinigung in Mittelhessen den virtuellen Weg, um neue Schiedsrichter auszubilden. Statt Präsenzveranstaltungen mit Frontalunterricht, wie seit Jahr und Tag üblich, stehen nun Videokonferenzen und E-Learning-Phasen (Studium zuhause) auf dem Programm.

Gerichtet ist das Angebot an alle mindestens 14-jährigen Sportkameraden (auf Anfrage auch zwölfjährige), die Mitglied in einem hessischen Fußballverein sind und die Bereitschaft aufbringen, nach bestandener Prüfung mindestens 20 Spiele pro Jahr zu leiten. Sie werden von ihrem Verein bis spätestens 13. Juni dieses Jahres online unter www.hfv-online angemeldet. Für den Lehrgang ist lediglich ein internetfähiger Computer vonnöten. "Eine Video- oder Mikrofonfunktion wäre prima, ist aber nicht zwingend erforderlich", betont Mirko Hecklinger.

Wie aber funktioniert der Lehrgang konkret? "Los geht's ab dem 20 Juni mit insgesamt sieben Tageseinheiten zu je zwei Stunden bis zum 4. Juli. "Wir stellen den Teilnehmern einen kostenlosen Link zur Verfügung, über den sie sich einwählen können. Es werden die gleichen Inhalte vermittelt, wie sonst bei den gängigen Veranstaltungen. Das Interagieren ist natürlich ganz anders. Erfahrungswerte haben wir noch keine, was den Online-Lehrgang angeht, aber wir sind da sehr zuversichtlich", berichtet Moritz Harbusch.

In der Kreislehrwartskonferenz kam die Idee auf, die der Hessische Fußball-Verband sofort unterstützte. Für die Hinterländer Schiedsrichtervereinigung und auch für den heimischen Fußball ist der Lehrgang von großer Bedeutung. Mit gerade einmal rund 80 Aktiven ist die Schiedsrichtervereinigung Biedenkopf eine der kleinsten ihrer Art in Hessen. Ein erfolgreicher Neulingslehrgang ist eine wichtige Voraussetzung, um auch weiterhin alle Spiele vom Senioren- bis zum Jugendbereich besetzen zu können. "Wir suchen interessierte Sportkameraden mit Lust am Fußball, die einmal über den Tellerrand hinaus schauen möchten. In der heutigen Zeit stehen engagierten Schiedsrichtern die Türen nach oben immer offen. Ein Aufstieg in höhere Spielklassen ist mit gesundem Ehrgeiz, starkem Durchhaltevermögen und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein leicht möglich. Ältere Sportfreunde, die ihre aktive Laufbahn als Spieler niederlegen wollen, sind ebenfalls gerne gesehen. Im Bereich der Schiedsrichterei wird dem ehemaligen Spieler seine langjährige Erfahrung stets von großem Vorteil sein. Gerade in der aktuellen Zeit gibt es für viele von uns die Gelegenheit, einmal etwas Neues auszuprobieren, ohne gleichzeitig Einsätze im Aktivenbereich zu verpassen. Alle Vereine sollten diese Gelegenheit nutzen, um sich einen Bestand an Schiedsrichtern aufzubauen. Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass auch zukünftig das Problem der Sollerfüllung ein Thema bleiben wird", wirbt Mirko Hecklinger um rege Teilnahme.

Wie geht es weiter, wenn die Theorieeinheiten absolviert sind? "Für den anschließenden Regeltest haben wir noch keine definitive Lösung. Es ist gut möglich, dass wir den Test in Kleingruppen in einem Sportheim durchführen. Da aktuell noch nicht klar ist, wann es mit Punkt- und Testspielen weitergeht, haben wir in Sachen praktischer Prüfung keinen Zeitdruck. Das können wir rechtzeitig nachholen", plant Mirko Hecklinger. Mindestens zehn Teilnehmer sollten den Online-Lehrgang absolvieren wollen. "Wenn es deutlich mehr sind, dann werden wir auch eine Lösung finden", verspricht Moritz Harbusch. Er und Kollege Mirko Hecklinger werden also ab 20. Juni vor dem PC sitzen und die Hinterländer Schiedsrichteraspiranten mit der Materie vertraut machen. Und über die Grenzen des Hinterlandes hinaus wird man gespannt beobachten, wie tragfähig das Konzept ist. "Es ist eben etwas ganz Neues, aber warum sollen wir uns angesichts der Umstände davor verschließen?", fragt Sebastian Spies (FV Wallau), Stellvertretender Kreisschiedsrichterobmann. Aus seinen Worten hört man die gleiche Vorfreude auf das völlig neue Projekt heraus, wie bei den Ausführungen seiner Mitstreiter.